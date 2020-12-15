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芝加哥華埠 17小時連3起暴力犯罪

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠22小街13日晚間發生持槍劫車案，該處街道住戶密集。(google map)
華埠22小街13日晚間發生持槍劫車案，該處街道住戶密集。(google map)

芝加哥市新冠疫情未見緩解，各商圈消費人潮大不如前，但地方治安卻持續不靖，其中華埠紅線捷運站、華埠廣場後方街道以及22小街等地點，於13日短短17小時內，連續發生三宗暴力案件，由於年底節日陸續來臨，歹徒作案跟著猖狂，警方呼籲，不論到華埠取餐或搭乘公共交通工具，務必隨時提高警覺，留意四周可疑人事物。

13日的三起治安事件，首宗發生在凌晨2時左右，警方接獲報警，一名非裔在華埠紅線站遭刺傷，根據紀錄，行兇者也是非裔，其與受害者共同搭乘紅線捷運，嫌犯過程中疑向鄰座的乘客索取金錢遭拒，導致嫌犯不滿掏出尖刀往該名受害者身上刺，警方表示，兇嫌在捷運列車停靠華埠站後逃逸，傷者則經協助送醫，目前沒有生命危險。

當天下午5時左右，華埠廣場旁威爾斯街(S. Wells St,)夾中華街(S. China Pl.)附近，發生同日第二宗治安事件，兩名西語裔年輕人將車子停放在上述路段，正在使用路邊停車計時器支付費用時，兩名非裔男子持槍要求受害者交出財物及車鑰匙，得手後逃逸。

警方紀錄顯示，其中一名搶匪身穿半迷彩半黑色的外套、黑色長褲、白色鞋子，另一名穿著黑色衣物、藍色球鞋，據信搭乘暗色的道奇車逃逸，受害者的手機、錢包都被搶走，損失約千元，唯一慶幸的是儘管車鑰匙遭搶，但車子並未遭開走。

13日華埠第三宗治安案件為持槍劫車，約晚上7時，一名27歲華人男子與一名女性，開著掛威斯康辛州車牌的白色賓利(Bentley)車，到22小街一家餐館前取外賣，案發時受害男子才剛從餐館走回車旁，受害女則一直坐在車上等候，兩名持槍的非裔從一輛黑色Honda小車Fit下車，以槍枝指著受害人頭部，強迫交出總值好幾千元的iphone 12手機、名牌皮包後，命令兩人趴在地上，接著將白色賓利車劫走。

過去七天，華埠其他治安事件，還包括10日晚間11時30分，華埠廣場附近的S. Louie PKWY夾19街有車輛被偷；11日清晨5時30分，26街500號附近遭入室偷竊；11日早上6時55分，賀斯提特街(S. Halsted St.)夾30街發生一宗持刀騷擾案件；12日晚間6時，27街400號附近有一起竊案。

華埠 非裔 捷運

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