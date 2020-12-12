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芝加哥2機場 下周起可檢測新冠

記者陳曼玲╱綜合報導
歐海爾機場下周開始將推出新冠檢測服務。(特派員黃惠玲/攝影)
歐海爾機場下周開始將推出新冠檢測服務。(特派員黃惠玲/攝影)

聖誕、新年假期將近，許多民眾可能將搭機探親或出遊，為增加防疫，芝加哥航空局宣布從下周開始，在芝市的歐海爾國際機場和中途國際機場設立新冠檢測站，讓搭機旅客多一層防護，航管局說，機場內的檢測將僅提供給未來72小時內要搭機的旅客，或是過去五天內曾搭機的民眾接受檢測。

航管局發言人麥克葛瑞斯(Matt McGrath)說，兩個機場內的檢測站均提供 PCR 核酸檢測和「抗原檢測」(antigen test)，可以說是全美機場中最完備服務的系統，航管局與民間的Doctors Test Centers和Simple Laboratories公司合作提供機場內檢測，Doctors Test Centers公司將招聘100人到機場檢測站工作。

其中歐海爾機場內將設有免預約(walk up)檢測站，航站外的停車場也會推出得來速(drive through)檢測站；中途機場航廈內的檢測站免預約，這兩處機場皆提供上述兩類檢測，其中核酸PCR檢測準確率較高、價格稍貴，最多要三天才知道結果，另一種抗原檢測，只要20分鐘就可以拿到檢測結果，航空局表示，這些檢測站均接受保險給付，每次檢測費用不會超過150元。

此外，美國航空針對乘客飛往如芝加哥一樣，設有新冠疫情旅遊限制的地點，即日起也推出可自購在家使用的檢測包，檢測包由LetsGetChecked公司提供，該公司建議乘客至少在起飛前五天訂購，售價129元。該公司可因應旅行目的地的要求，提供視訊證明檢測結果。

芝加哥規定「橘色州」來的旅客，必須持有72小時內的檢測結果，檢測為陰性者不需要居家隔離，也不需要視訊證明檢測過程。

另外，聯合航空提供從休斯頓出發到中南美洲和加勒比海乘客預購在家使用的檢測包，此外，從舊金山到夏威夷航線的旅客，也可選擇在機場內受檢。

檢測 機場 芝加哥

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