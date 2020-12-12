CTA已900員工染疫 8人死

一項統計顯示，從今年3月中旬疫情 爆發後至今，芝加哥捷運 局(CTA)共有約900名員工感染新冠病毒，其中包括18名為駕駛搭乘人數最多的79號、49號公車司機，此外，繁忙的4號、8號與22號公車，也分別有8名駕駛中標染疫，而紅線捷運與藍線捷運分別有11名駕駛感染，其他捷運列車還有22名人員染疫。

其他比較多員工感染的公車路線，還有3號、20號、29號、72號，分別都有七名駕駛確診，上述感染人數從七到九名的九個公車路線中，光在9月份周一到周五期間，平均每日搭載了6萬5000名乘客。

統計期間，CTA共有八名員工因為感染新冠而死亡。

儘管感染與死亡數都偏高，但CTA至今仍未進行確診追蹤來找出潛在感染途徑，所以很難判斷員工們究竟是在工作中受到感染，還是下班後在其他場合被感染。

新冠疫情爆發後，CTA的員工被視為必要行業從業人員，因此員工都仍保有工作，根據芝加哥太陽報指出，3月中旬到9月中旬間，捷運局有470名員工染疫，約佔該政府機構1.1萬名員工的4%。

9月之後，又有400多名CTA員工確診，累計感染人數約900人。

CTA發言人史提爾(Brian Steele)說，捷運局要求員工如果確診的話，需誠實以告，捷運局也會通知其他可能與感染者接觸的相關人員，並要求他們居家隔離。

他表示，至今CTA並沒有有乘客覺得自己可能是搭乘公車或捷運，而遭司機或駕駛員感染的情況。