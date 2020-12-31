我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12港人案判刑 龐培歐批北京無權宣稱是強國

美軍中央司令部：B-52H同溫層堡壘轟炸機在波灣巡邏

歡迎品嘗湘鄉香-湖南菜館招牌菜，來自湘家鄉的香味道！

本報芝加哥訊
歡迎品嘗湘鄉香-湖南菜館招牌菜：梳子牛百葉/擂辣椒皮蛋/湘式小黃魚/酸豆雞胗和土匪鴨 。  
歡迎品嘗湘鄉香-湖南菜館招牌菜：梳子牛百葉/擂辣椒皮蛋/湘式小黃魚/酸豆雞胗和土匪鴨 。  

地址位于2002 S. Wentworth Ave. Unit 100，Chicago,IL 60616湘鄉香餐館芝加哥唐人街店（原老友聚餐館）已試營業，主營湘菜，即湖南菜，在長沙地區又被稱為本味菜，是中國曆史悠久的八大菜系之一，早在漢朝就已經形成菜系。以湘江流域、洞庭湖區和湘西山區三種地方風味為主。湘菜制作精細，用料上比較廣泛，口味多變，品種繁多；色澤上油重色濃，講求實惠；品味上注重香辣、香鮮、軟嫩；制法上以煨、燉、臘、蒸、炒諸法見稱。民間湘菜代表菜品有剁椒魚頭、辣椒炒肉、湘西外婆菜、衡陽魚粉，永州血鴨、臘味合蒸等。湘鄉香意為來自湘家鄉的香味道！湘鄉香芝加哥現已试營業（目前除了外賣，堂吃僅限包間，6人起，歡迎預訂）。

湘鄉香餐飲公司為了在芝加哥開出一家正宗湘菜，不但請來正宗湖南大師傳，還特別從湖南空運原材料如白辣椒，蘿卜干，干豆角等，希望呈獻出家鄉的風味。李白詩曰：身在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。身為海外游子的您，每當想念家鄉的時候，希望您能想到湘鄉香，希望湘家鄉的香味道能夠溫暖您思鄉情懷，有什么是一頓家鄉美食不能解決的呢？！開業后，將推出老長沙酸菜魚，常德干鍋肥腸，益陽干鍋雞，邵陽豬血丸子，益陽雞汁脆筍，洞庭火焙魚，永州血鴨，湘西外婆菜，湘西小炒臘肉，湘西土匪豬肝，湘西土匪鴨，長沙口味蟹，湘西臘味合蒸，長沙小炒肉，益陽黃燜雞，文和友糖油粑粑，衡陽炒碼粉，長沙跳跳蛙, 歡迎大家光臨湘鄉香！

此外，我們將特別推出“湘人湘菜湘味，湘知湘愛湘情“為主題的有獎徵文，歡迎大家投稿，講出您人生中的“湘鄉香“故事......希望以“湘鄉香“—來自湘家鄉的香味道為引子，搭建一個湘味美食交流和弘揚傳承文化的聯誼互助發展平台，歡迎大家共攘盛舉！也特別歡迎大家加入湘鄉香（微信ID:Xiangcuisinechicago)貴賓群交流指導，大家也可以把自己喜歡湘菜的朋友邀請進來,大家喜歡什么特別的家鄉菜，也可以發上來告訴我們的湘菜專業大師傅們為您量身定做，湘鄉香地址：2002 S. Wentworth Ave. Unit 100，Chicago, IL 60616（前老友聚餐館），疫情期間暫時沒有堂吃，大家可以去唐人街停車場（北）正對面華埠廣場東門入口右邊），電話：312-285-2898或外送連接：https://hunancuisinechicago.square.site/,也可直接掃描二維碼點餐。如果是自己开车直接到大楼后面里面drive way door # 100处取餐）均可以享受15%优惠，并赠送幸运麻球甜点一份）。

芝加哥 微信 華埠

上一則

麻州元旦起調漲基本工資 有薪家事及病假新法上路

下一則

川普卸任前再出手？傳華府擬關閉美在俄最後2領事館

延伸閱讀

湖南耒陽市煤礦突湧大水 逾10人受困待援

湖南耒陽市煤礦突湧大水 逾10人受困待援
何炅、汪涵、謝娜3招牌退出芒果企業 網：股份能否換錢

何炅、汪涵、謝娜3招牌退出芒果企業 網：股份能否換錢
北京觀察／布局20大 中央地方大換血

北京觀察／布局20大 中央地方大換血
省一輩子！湖南老人去世後被發現屋頂藏13萬 子女先笑後哭了…

省一輩子！湖南老人去世後被發現屋頂藏13萬 子女先笑後哭了…
吉湘黔滇4省長接棒省委書記 諶貽琴是中國唯一女書記

吉湘黔滇4省長接棒省委書記 諶貽琴是中國唯一女書記
羽球拍斷裂飛出 湖南13歲童「遭直插眉骨」身亡

羽球拍斷裂飛出 湖南13歲童「遭直插眉骨」身亡

熱門新聞

在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
密西根州的聖約瑟夫市緊鄰湖畔，景色優美。(聖約瑟夫市臉書)

搬來就給2萬！ 密西根獎勵芝城居民入住

2020-12-29 13:23
考古學者公布字條內容，請市民共同來解密。(取自波士頓考古項目臉書)

壁中酒瓶藏字條 考古學者徵解答

2020-12-26 15:47
關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿
殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡

殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡