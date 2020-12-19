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高明電器代理各種品牌家用電器 濾油王雅致斜型油煙機圣誕現金特價$649

本報芝加哥訊
濾油王雅致斜型油煙機圣誕現金特價$649，歡迎選購！
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高明電器有限公司(K.C. ELECTRONICS INC.)經營/經銷或代理多種品牌家用電器，批發零售和安裝，保證最優惠價格服務大家！專業安裝油煙機，掛墻機，島式機，穿櫥柜，無櫥柜，做灰板，走天花，外墻出，屋簷出，屋頂出，無論情況簡單復雜，都可以給您一個專業的解決方案，瞬間提升油煙機的抽吸效果！該公司近期濾油王雅致斜型油煙機LT-JS 7101,智能開合敞篷式進風口設計，上下雙吸，簡潔易拆，保持廚房整潔無煩惱。原價$999，現圣誕現金特價$649（12/26/2020截止）. 歡迎致電洽詢(312)225-3008。

該公司還有更多的家用電器包括各種品牌爐頭、冰箱、洗衣/乾衣機，以及多個品牌的抽油煙機，多功能電飯煲、多功能電子壓力鍋和尚朋堂不銹鋼真空保溫烹調鍋，媽媽樂富士炒鍋/不沾鍋，高效能多用途電磁爐，甩脂瘦身腰帶，代理日本富士、韓國 Titan等醫療級按摩椅，及腳底按摩器和豪華多功能全不銹鋼腸粉機，最新潮KTV點歌機特惠價$699.專業安裝倉庫、餐館、商鋪、住宅等場所的遠程高清監控安全系統，圖象清晰穩定，提供長期的售后技術支持。專業安裝及代理全美衛星和寬頻電視，安裝及維修大廈對講系統，經銷全新及翻新爐頭，雪柜（GE,Whirlpool)等。

還有早前推出方便實用的智能門鎖系統，該智能門鎖系統支持手機應用程式本地或遠程開門，允許不同用戶在特定時間訪問特定的門，營業時間自動開門，設定時間自動關門，支持假期安全控制；可用於用戶考勤檢查，可查看/下載/導出詳細的曆史入場記錄。智能門鎖的先進技術有別於傳統機械鎖具，特別是當今疫情下更具安全性，便利性。適合注重安全性的家居、銀行、政府部門以及酒店，居民小區，賓館/酒店等場所應用。  

高明電器地址：2814 S.Wentworth Ave., Chicago, IL 60616，電話:(312)225-3008，WeChat ID:kcelect2814,更多詳情請瀏覽綱頁：WWW.KCELECT.COM，或 E-mail：[email protected]

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