第六屆“海天杯”中餐烹飪世界錦標賽完滿落幕，北美賽區取得驕人成績！

中国烹饪协会傅龙成会长（中）为冠军选手代表颁奖。

2019年底，突然暴發的新冠肺炎疫情 對餐飲行業造成了極大的沖擊。為指導和促進國內外中餐業界抗擊新冠疫情，加強疫情期間中餐飲食技藝和文化的交流傳播，積極應對疫情對全球中餐業造成的沖擊，助力海內外中餐企業逐步復工復產，中國 烹飪協會決定舉辦線上 “海天杯”2020中餐烹飪世界錦標賽（個人賽），弘揚中國美食，共享美食盛宴。曆經了一個多月的海內外“云”上爭霸，2020“海天杯”中餐烹飪世界錦標賽於11月21日在重慶完滿落幕。

2020中餐烹飪世錦賽以“中餐的世界 世界的中餐”為主題，在線上、線下展開激烈技藝比拼，由東方嘉禾利用全球中餐文化網絡推廣系統承辦的大賽海外參賽部分，得到了全世界60多個國家和地區中餐業界的廣泛關注與支持。通過“線上云模式徵集”，參賽選手將參賽作品制作過程進行視頻錄制，并拍攝比賽作品電子照片后，同報名表格一并提交。來自美國 、加拿大、英國、意大利、法國、西班牙、奧地利、日本、韓國、馬來西亞、中國香港、中國澳門，共12個國家和地區的專業廚師通過網絡踴躍提交了視頻參賽作品。到大賽截止時間，組委會共收到海內外參賽700余位選手的800余個參賽視頻和圖片資料，使大賽成為舉辦以來參賽國家和地區最廣、參賽人數最多的一次賽事。經過具有國際烹飪大賽評判資格的裁判員團隊線上評審，最終中餐熱菜、中餐面點、創意冷菜、果蔬雕刻四個項目共產生金獎69名，其中海外選手獲得12金。

海外新冠疫情的肆虐，給本屆中餐烹飪世錦賽的舉辦增加了諸多困難，主辦單位在短時間內動員了各國中餐組織負責人、中餐館老板、華人華僑骨干等，在美國、英國、加拿大、奧地利、法國、西班牙、意大利等國家和地區建立了分賽區，快速廣泛傳播了中餐烹飪世錦賽的信息，引起各國中餐業界的關注，相關中餐組織、華人華僑社團紛紛把參加世錦賽作為重要活動，指導和鼓勵中餐廚師設計作品參加比賽。

美國中餐飲業聯合會胡曉軍主席帶領的美國賽區，邀請了國際賽事名廚Rick Stephanie擔任總指導，美中餐飲業聯合會專家蜀良教授、味Fusion創意廚房創始人錢以斌、中國烹飪協會副會長高炳義，中國烹飪大師周曉燕、屈浩、蘭明路等擔任顧問，特別邀請了美國著名中國菜廚師、烹飪電視節目主持人甄文達擔任總教練，作為重量級的顧問團做后盾全力支持這次錦標賽的舉辦，全力義務幫助大家完成此次賽事。衕時，美國中餐通迅，美國中餐學會及世界名人網星島日報等會跟蹤報道。10月31日，美中餐飲業聯合會成功舉辦了線上教學的活動以線上視頻的方式，為每位參賽選手進行賽前輔導。顧問團們細致地講解，反復地強調比賽要點，總結容易失分的細節，選手們也都在培訓中受益良多。

在各方的共同努力協調之下，美國各地餐飲同行和聯合會各地成員們推荐共計31位優秀廚師代表美國賽區參與了此次大賽。最終，美國分賽區在本屆大賽之中，取得了四枚金獎，七枚銀獎，十一枚銅獎, 九名優秀獎的優異成績。為了參加本屆大賽，選手們積極地備戰，一方面在菜品上精雕細琢，不斷磨礪提升自己的廚藝，另一方面，努力克服了線上參賽的困難，積極配合組委會的各項流程。其中來自芝加哥的熊偉師傅，在賽前兩天遭遇了車禍，但還是克服困難堅持比賽，并且取得了較為理想的成績。同時，本次美國賽區涌現出一批年輕有為的優秀廚師，并在比賽中取得了優異的成績。自金夫美食的吳志榮選手今年年僅28歲，便獲得了此次比賽的金獎。美中餐飲業聯合會也將酌情吸收這些生力軍加入美國中餐烹飪代表隊。（故事待補充）

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍在賽前致所有參賽選手的信中這樣寫到，“面對現今美國中餐業的現狀，尤其是在疫情之下，我們中餐業太需要優秀人才了，我們必須團結起來，既傳承又創新還要融合，而且必須立即行動起來，從我做起，從現在做起。……讓中餐走向世界，讓世界愛上中餐絕不是夢，這是我們所有中餐人的使命，讓我們現在就行動起來吧！”

在全球疫情的情況下，處在困難之中的中餐業者克服重重困難，積極參加國際中餐技藝文化交流，成為本屆大賽的一大亮點，為中餐文化在全球的傳播推廣做出了積極貢獻。 加拿大、美國、英國、奧地利、中國香港等國家和地區的中餐組織和廚師紛紛致電和發來賀信，作為迄今為止全世界范圍內最大規模的線上中餐技藝文化交流活動，在疫情模式下所搭建的中餐創新與互動平台，受到了各國中餐業界的歡迎與認可。此次大賽，也激勵著世界各地的中餐從業者們，永遠不忘初心，一直懷揣夢想，為了中餐之崛起和未來而努力著！對於每一位中餐人來說，這既是責任和義務，更是銘記於心的神聖使命。