疫情衝擊 伊州大學註冊數減7%

伊利諾州大學院校的大學部入學人數比去年同期下降了7.2%，但12所公立大學的註冊學生微幅上漲。(UIUC臉書)

新冠疫情 衝擊經濟，許多民眾因此人口大幅加入失業大軍，一般家庭收入受到波及而明顯縮水，也連帶影響伊利諾州各大學院校的入學人數，根據最新數據顯示，該州大學部學生的註冊人數，比去年同期減少了7.2%，比全美平均跌幅4.4%幾乎還高出一倍。

伊州 高等教育 委員會(Illinois Board of Higher Education)統計指出，包括公私立大學的研究所及以上的學生註冊比率，則逆勢上升了1.5%，不過，這項成長敵不過大學生的遽減，平均下來，所有大學與研究所學生人數比去年同期下跌了5.4%。

在公立學校方面，根據統計，全州12所大學共有18萬2586名大學與研究所的學生入學，比2019年秋季同期微幅提高了0.2%，與全美公立大學註冊人數減少1.8%相比，伊州公立大學表現相對平穩。

高等教育委員會資訊管理副主任利希坦柏格(Eric Lichtenberger)說，今年入讀伊州大學的人數，的確比全美的降幅還高，而研究所的學生數雖然增加，但與全美相比還是較差。

不過，他說，比起疫情爆發初期，數十所學校幾乎都改採遠距教學的情況，現在的入學人數降幅，還是比當時以為入學人數會大將一到兩成的情況還好，「無論如何，這也算是正面的結果」。

他表示，所有大學院校中，社區學院的學生減幅最為明顯，幅度達13.7%，公立大學表現則較優，降幅只有1%左右，在多項數據中，少數族裔的就讀大學人數表現最佳。