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新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

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該不該打疫苗？專家這樣說

記者陳曼玲╱綜合報導

輝瑞藥廠(Pfizer)的新冠疫苗預計很快就會在全美開始施打，但也因此引起民眾諸多疑慮，芝加哥論壇報邀請專業醫學界人士提供了部分解答。

●藥物過敏者可施打新冠疫苗嗎？ 范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)教授薛福納(William Schaffner)說，輝瑞雖然臨床試驗沒有出現過敏現象，但是否造成過敏因人而異，他建議，如果平時對藥物、疫苗或食物有過敏症狀，最好等官方確認安全後再接種。

●新冠疫苗保護效果有多長？薛福納說，目前需要收集更多人的施打反應，才能較精準的數據分析。

●懷孕中、考慮受孕婦女要打嗎？臨床試驗者通常不包含懷孕婦女，因此新冠疫苗對懷孕婦女的影響，現階段不得而知。西北醫學院助理教授米勒(Emily Miller)說，疫苗本身不是零風險，但是與其確診危急生命，權衡之下建議還是應該接種疫苗。母胎醫藥協會(The society of Maternal-Fetal Medicine)也建議提供疫苗給懷孕的醫療工作人員，至於考慮懷孕者目前無直接證據顯示不應施打疫苗，她鼓勵這些婦女與醫生先行討論。

●曾染疫者還需要打疫苗嗎？薛福納表示，仍應接種疫苗，因為專家指出，比起感染後自身所產生的抗體，疫苗能提供更強的保護，他說，接種疫苗後的反應不會比新冠確診更嚴重。

●確診者會產生免疫抗體嗎？芝加哥醫學院(University of Chicago Medicine)傳染病專家Mai Tuyet Pho說，染疫康復後雖然會產生抗體，但不確定能持續多久，且的確有人二度感染，對此聯邦疾病防治中心CDC表示，首次確診後的三個月內，比較不容易二度感染，但過了三個月仍可能因暴露在病毒中而受到感染。

專家建議，年底假期將至，公眾盡量不要在室內群聚，且除非有必要，盡量避免搭乘飛機。

疫苗 過敏 芝加哥

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