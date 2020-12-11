芝多數公眾 明春可接種疫苗

芝加哥預計下周開始施打新冠疫苗。(路透)

芝加哥 市長萊特福特與衛生局局長亞瓦迪公布該市新冠疫苗 施打計畫，市府預計下周起開始為前線醫護以及常照中心居民及員工開始接種疫苗，第一批可望收到輝瑞公司的2萬3000劑疫苗，接下來將收到莫德納(Moderna)等其他公司的疫苗，由於疫苗供應與施打需要時間，估計多數民眾至少要等到明年春天，才有機會接種。

亞瓦迪9日表示，首批疫苗將為輝瑞產品，之後只要等莫德納疫苗獲得聯邦核准，預計接下來每周大概可以收到三到四萬支該公司新冠疫苗，她說，芝加哥地區約40萬名醫護人員將為最優先施打對象，全市128家長照中心的住戶與工作人員，也在優先接種名單，「只要這些族群施打告一段落，芝市就會擴大施打範圍」。

她補充，在疫苗可合法施打的第一個月，芝加哥約僅會收到10萬到15萬支疫苗可用，亞瓦迪說，等到12月底到明年1月初，市府將設立大規模的疫苗施打據點，除了醫護人員可前往接種外，其他非醫院員工也可事先預約後去施打。

更廣泛的施打範圍，預計在明年3月底左右實施，到時包括必要行業員工、65歲以上者，以及有潛在疾病者均能接受施打。

至於哪些行業隸屬於「必要行業」，以及必要行業的哪些人群優先施打，則須待聯邦公布施打標準才能確定。

等到疫苗供應數量充足，且優先施打群體已經完成接種後，市府也會將疫苗發送到醫生診所、藥局供民眾施打。

由於芝加哥新冠死亡人數中，非裔 、西語裔比率最高，分別佔了40%與33%，亞瓦迪表示，市府已經注意到這個情況，但最後施打順序，仍將以聯邦公布的標準為主要參考依據。

針對疫苗施打，芝市府專門推出的網站做了詳細說明，包括幾項民眾時常提出的問題與答案，例如「民眾不能選擇施打哪種品牌的疫苗」、「施打疫苗後並不會因此感染新冠病毒」等，相關信息可上網查詢，官網：https://reurl.cc/KjadRq。