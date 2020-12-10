庫克郡第二波紓困金開放申請 每人600元

由於新冠疫情 傳播仍舊猖狂，造成許多家庭面臨染疫、失業困境，庫克 郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)宣布，儘管10月已經發放第一次紓困金 (COVID-19 Resident Cash Assistance Program)，為緩解居民(芝加哥市民除外)經濟壓力，決定追加900萬紓困基金，開放給符合申請資格郡民申請，申請時間到11日截止，如獲核可，每人將可取得一次性600元的現金補助。

普瑞科溫可今年10月根據聯邦的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」紓困法案(CARES Act)所補貼的210萬元紓困金，補助了3000位的庫克郡居民，每人獲得600元現金。

協助發放基金的獨立家庭計畫(Family Independence Initiative)負責人史考特(Ebony Scott)說，郡民的貧窮真實存在，這些居民受到疫情衝擊，正面臨生活上嚴重的挑戰。

普瑞科溫可希望這些補貼金可以迅速送達居民手中，讓他們可以用來給付帳單、購買生活用品與負擔其他必要花費。

尚未申請第一次紓困金的民眾，即日起到11日為止可提出申請，如10月已經申請但未獲發放者，不需要再提交申請書即可列入發放可能名單。

居民可上網申請，網址：fund.uptogether.org/suburbancookcountyfund，申請時需提出所有以下的證明文件：

●居住在庫克郡的證明文件。

●政府核發的身分證件。

●2020年3月1日前的收入證明以及銀行匯款帳號。

●證明自己因新冠疫情被暫停工作且未得薪資、或正在照顧身體虛弱或染疫的親屬，或因公司或學校關閉而失去收入。

郡府目前與多個民間團體合作，協助商家、居民度過疫情，相關信息，可上網：www.cookcountyil.gov/recovery。