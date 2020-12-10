紀夢奇命案 兇嫌請求保釋遭拒

艾立吉涉嫌殺害妻子紀夢奇。 （本報檔案照片）

密蘇里州 華婦紀夢奇命案日前於當地法院召開保釋庭，涉嫌殺害紀女的先生艾立吉(Joe Elledge)申請降低保釋金，遭法官以「嫌犯對社區有威脅」且對不同受害者犯下重罪而否決；此外，當地警局多個月來尋找紀女遺骸一無所獲，日前已宣布結束搜索，然而缺乏任何DNA 證物，對兇嫌一級謀殺罪的起訴，恐將困難重重。

艾立吉的律師盧森魯朗姆(Scott Roseblum)7日在保釋庭上表示，希望將涉嫌謀殺的艾立吉保釋金從500萬降到75萬，如獲保釋，艾立吉將願意配戴電子監視器，不過，此動議遭布恩郡(Boone County)第一區法官賈克柏斯(Brouck Jacobs)否決。

該名律師還提到，紀夢奇與一名在中國 的男性網戀，失蹤的她可能已經回去中國與網友會面，檢察官奈特(Dan Knight)反駁，沒有任何證據顯示紀夢奇曾經想要與她的網友見面，奈特並希望法官能排定全案於明年4、5月開審。

法官未對謀殺案開審日期表示意見，但宣布將於明年1月15日舉行一級謀殺聽證，艾立吉隨後還押該郡監獄。

紀夢奇是在2019年10月8日失蹤，她的先生艾立吉涉有重嫌而遭檢方起訴一級謀殺罪，然而密州哥倫布市警方過去一年多來，屢次針對可能的棄屍地點進行地毯式搜索，卻一直找不到紀女任何遺骸，哥倫布警局12月1日已經公開表示，搜索遺骸的行動告一段落，警方一無所穫。

哥倫布警局助理警長杭特(Jeremiah Hunter)說，警方照著案發後艾立吉可能去過的路線反覆翻找，也在最可能棄屍的拉明河(Lamine River)深入搜索，甚至派出打撈船，建立河水阻擋牆，仔細撈出多達25卡車的河流泥土、雜物，「幾乎每一塊石頭都翻遍了」，但都没有找到任何與紀夢奇相關的證據。

警方「查無屍體證據」，也意味著艾立吉可能在沒有任何有關紀夢奇死亡的DNA證據的情況下上法庭，也因此將增加對兇嫌謀殺罪起訴的困難度。

刑事律師漢米爾頓(Mike Hamilton)表示，如果沒有屍體或遺骸，很難讓陪審團相信是「謀殺」，假使在河裡發現任何證據，就支持了檢方「紀夢奇遭謀殺後帶到河裡棄屍」的理論，而沒有屍體的話，則需仰賴陪審團是否對檢方說法買單，而缺乏證據的案件的確有可能被推翻。

另方面，他說，根據檢方提出的「合理懷疑陳述書」(probable cause statement)指出，紀夢奇是遭艾立吉勒死，所以沒有留下血跡，屋內也沒有留下其他DNA證據，陪審團還是有可能會因此支持艾立吉有罪。