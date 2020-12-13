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CHI+GO Rewarding Bonus芝+寶可增值贈券將於2020年12月19日上線

本報芝加哥訊

芝＋寶第一期預備了$ 500,000 五十萬美金的福利紅包給芝加哥地區華人我們為什么要建立芝+寶？

5點希望：

1. 希望芝加哥華人社區能重振經濟，比其他社區更早恢復元氣

2. 希望刺激社區內經濟循環

3. 希望居民獲取真實有用的優惠

4. 希望幫助商家擺脫艱難，緩解資金壓力，且不增加費用

5. 希望搭建一個新的營商環境，通過一個良性的經濟模式產生新經濟增長點

芝加哥是我們的家，華人因為疫情，遇到了前所未有的困境。商業受到了巨大的沖擊，如餐館， 旅游，留學，旅館，展會，出租屋，禮品和出租車行業，人們面臨失業風險，餐廳生意大不如從前。而 2020 冬天只會是雪上加霜。根據業內預測，1/3 的行業面臨結業危機。多米諾效應下，即使前景預期樂觀的行業，如地產，雜貨，工程，制造和倉庫也會被資金與人口衕時流失拖累，最終難以為繼。 只有 IT，醫生，教育，律師，CPA 等專才行業或可保持，逆流而上的企業，如網商，外包和物流服務在區內不多。華人的唯一出路只有抱團取暖。為了改善華人商圈現下的經濟現況，CHI+GO 花了6個月時間調研，開發，投入和創新出芝+寶增值贈券。希望以此團結整個華人社區, 促進經濟內循環。令我們CHI+GO 團隊感動的是在這期間，計划得到了許多商界僑領和地方官員的大力支持, 特別是25區區長羅漢士，州眾議員馬靜儀，華商會董事們，福商會董事們和香港超市。

CHI+GO的10大特點：

1. 會員制：分合作商戶伙伴和終端會員兩種

2. 信用制：對通過信用評級的商伴提供不衕程度的信用額

3. 內循環：贈券只在區內商伴使用，保證資金 100%留在社區，從而幫助和回饋社區

4. 無風險：商戶伙伴無需投入，終端會員無費用，使用方便

5. 安全性：會員自設密碼與手機驗證碼雙重驗證才有效

6. 收發快：手機平台操作，平均10-15秒就能完成收發和承兌芝+寶

7. 增值券：收到贈券后在一周內使用，可按面值110%或以上的結算，鼓勵加速消費

8. 用途廣：贈券范圍覆蓋衣食住行各行各業

9. 商業化：商伴可自行決定增值百分比超過10%或更高，

10. 靈活性：贈券無過期，可多次累積，分值和轉讓使用

例如，會員甲12月1日在商伴 P雜貨店購物獲得了 10 元的芝+寶。甲在12月8日前在任何商伴（非謀利和B2B商伴除外）消費就以11 元或以上結算，增值了10%+個人用戶如何獲得CHI+GO ？詳情登錄www.chiplusgo.com, 點擊about us 了解。簡單三步，贈券到位1.去芝+寶商伴消費，可通過電話，到訪以及網絡的形式獲取贈券.

2.會員通過手機獲取驗證碼和密碼OTP3.用 OTP 登錄 CHI+GO平台 www.chiplusgo.com 查詢余額，可修改密碼和信息。

小tips：首次登記可獲CHI+GO平台贈券一張如何承兌使用CHI+GO？當使用時告訴商伴電話號碼和承兌金額，輸入驗證碼即可。新商伴參與方式：

請聯系CHI+GO辦事處 500 West 18th Street Suite 308， Chicago IL 60616 Tel: 312-539-1446 email: [email protected] 提交申請協議，通過審核參與詳情www.chiplusgo.com。

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