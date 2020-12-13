88超市內超群餅家推出精美中西美點，歡迎光臨！

地址位于芝城 2105 S. Jefferson St. Chicago,IL 60616的天一廣場（Great Lakes Property Holdings) 內的88超市（88 Marketplace）超群餅家正式試營業，推出精美中西美點，有傳統中式面包，也有新潮西點，品種繁多，淋漓滿目，任君選擇！

此外，88超市內的日本 壽司也開始營業，大家可以前往一試。

全新裝修的88超市營業大廳寬敞明亮，購物環境一流，貨物齊全，質優價廉。超市內的美食廣場有七家中式不同風味美食將陸續開業，包括精美西點，日本料理，特飲波霸越南 河粉，傳統燒臘，新潮泰餐，純正韓國菜和方便菜肴料理等，超市內還設有精品專門店包括：參茸海味，日韓化妝品，中西美酒等樣樣精品讓顧客放心、輕松購買。

天一廣場（Great Lakes Property Holdings) 是一座大型綜合室內商城，除88超市外，一樓還有多家特色優質品牌餐館：橋林重慶火鍋，火爐東北燒烤，Pure Tea彩茶弄奶茶店以及大型食品批發公司榮盛國際都已經進駐。大型停車場方便顧客使用，而88超市的百多位員工也將以專業、認真和有禮的態度服務每一位光臨的客人。88超市營業時間：8am-8pm，查詢電話：312-929-4926。