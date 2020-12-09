節日接著來 伊州長：未來4周 疫情最關鍵

伊利諾州州長普立茲克表示，即將接連到來的聖誕節 、新年假期，傳統上有更多的聚會，恐將帶來新一波的新冠病毒傳染高峰，他說，未來四周可能會是疫情爆發以來的「最關鍵」時期，公眾絕對不能輕忽防疫。

儘管伊州 過去幾天的新冠患者住院比率微幅下降，但與春季第一波高峰期的住院率相比，仍舊高出14%，普立茲克說，到7日為止，感恩節已經過了11天，接下來會比較清楚看到，是否有更多因為感恩節群聚染疫而住院的人數，而再過三天，就是猶太人的光明節(Hanukkah)，距離聖誕節也只剩18天，到除夕還有23天，一個接一個的節日，一旦民眾增加聚會頻率，染疫住院的風險也隨著提高，「問題在於我們的醫療系統對暴增住院病例的處理能力有限」。

衛生廳廳長伊吉克說，再過幾天將可對感恩節感染而住院人數，有比較清晰的掌握，她表示，到6日為止，伊州接受檢測而呈陽性反應的比率為10.3%。

伊吉克也對預計很快就會開始的新冠疫苗 施打計畫做出說明，她表示，第一波疫苗施打對象，將聚焦於全州102個郡縣中，平均死亡率較高的50個郡縣，這些郡縣的前線醫護人員將為首批疫苗接種目標。

根據州長辦公室公布的疫苗施打計畫，該州將可收到10萬9000支新冠疫苗，依照上述50郡的範圍，州府列出10家協調施打疫苗的醫院，前三名為洛克福德市(Rockford)的紀念醫院(Memorial Hospital)、皮歐利亞市(Peoria)的OSF St. Francis Medical Center，以及春田市(Springfield)的聖約翰醫院(St. John's Hospital)。