自家餐館違規堂食 芝加哥區長被罰

44區長唐尼經營的Ann Sther餐廳，因違反防疫法遭開罰。(Ann Sther臉書)

正當全伊利諾州與芝加哥 市積極推動民眾防疫 之際，芝城 44區區長唐尼(Tom Tunney)卻違反禁止堂食的規定，允許顧客進入他經營的餐館內用餐，此舉經揭露後，唐尼公開道歉，並承認自己「判斷錯誤」，市府8日向該餐館開出兩張罰單，唐尼將因此面臨最高達一萬元的罰款。

唐尼為芝加哥湖景區(Lakeview)餐館Ann Sther(909 W. Belmont Ave.)的東主，他7日出面承認，「我們的確讓一些餐館常客入內用餐，以此表達這些顧客長期支持餐廳的感謝」，他說，「以後再也不會這樣做了」。

芝加哥商務與消費者保護局已經向該餐館開出兩張罰單，罰款金額將先經過行政聽證再決定，最高可罰一萬元，消保局發言人稱，在7日之前，從未接到該餐館違規的檢舉，目前仍在對此違法情況調查；市長辦公室隨後發表聲明，重申全芝加哥每個人、每家商店與餐館等，都必須遵守防疫規定，沒有任何例外。

一名6日到該餐館用餐的顧客史密斯(Melissa Smith)接受CBS電視台訪問時說，他們有先打電話到該餐廳詢問是否有戶外用餐，餐館給予肯定答案後，即與男友前往餐館，「到餐廳後，服務生直接把我們帶到後面房間坐下，當時裡面已經有兩三桌客人，但卻沒有確實保持安全距離」，史密斯因為覺得沒有安全感而決定離開，她後來並撥打市政專線311舉報。

伊州是從10月30日起，全面禁止餐館堂食，然而大芝加哥地區餐館仍不時可見餐廳繼續允許客人入內用餐，一名住在郊區的華裔讀者致電本報表示，她日前傍晚到芝城西郊Claredon Hills一家義大利餐廳取外賣時，發現餐館內竟然坐了不少人在用餐，「嚇得我趕緊跑出去外面等餐」，此外，威斯蒙市一家早午餐店，直到8日都可以看見營業時間內有人在餐館內用餐。

伊州衛生廳8日表示，將加強取締違規提供堂食的餐飲業者，為了展現執法魄力，衛生廳與地方衛生局合作，8日一口氣吊銷了七家聖克萊爾郡(St Clair COunty)內的違規餐館營業執照。