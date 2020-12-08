伊州監理站續關至1月4日 駕照或身分證有效期延到6月1日

伊利諾州州務卿辦公室表示，由於新冠疫情 仍舊嚴重，原本計畫於6日重開的監理站，大多數都將繼續暫停開放到明年1月4日，州務卿懷特鼓勵民眾多多利用線上服務，透過官方網站，辦理更換車輛貼紙、牌照，至於駕照 或身分證的有效期限，則都全部順延到明年6月1日。

州務卿辦公室公告，員工與公眾的安全與健康最為重要，監理站內面對面的服務方式，將進一步增加病毒傳播機會，為了讓民眾安心，大家都不用著急前往監理站換照，如果駕照、身分證在即日起到明年5月底到期者，有效期都將沿到明年6月1日。

少部分監理站則仍將開放給民眾考駕照，其中包括芝加哥 市北區(5401 N. Elston Ave.)與南區監理站(9901 S. Martin Luther King Dr.)。

此外芝加哥還有兩處監理站會提供「得來速」購買車牌貼紙服務，包括芝加哥北區及西區(5301 W. Lexington St.)。

符合優良駕駛資格者，將收到州務卿辦公室通知，憑該通知民眾可直接在線上申請

監理站關閉期間，州務卿辦公室鼓勵民眾多多利用官網申請更新車輛貼紙、更換駕照與身分證，網址為：www.cyberdriveillinois.com。