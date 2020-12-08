想要聖誕禮準時到 最好15日前寄出

疫情使快遞市場需求大增。(UPS臉書)

受到新冠疫情 影響，消費者選擇網購的比率大幅增加，零售業者警告，由於需求激增，今年想要讓親朋好友在聖誕節 前準時收到禮物的話，最好盡量提前完成訂購與郵寄，調查顯示，消費者在15日及以前將包裹寄出，較能確保聖誕節前寄抵目的地。

全美零售商正為年末假期促銷季做最後衝刺，而疫情未見緩解，消費者以網購代替到實體店逛街購物的比率明顯提高，以年底首波促銷的感恩節後「網購周一」(Cyber Monday)為例，今年創下108億的銷售紀錄，銷量比去年同期增加15.1%。

芝加哥論壇報報導，網購熱門也直接使快遞公司的接單量暴增，包括UPS、FedEx都分別增聘了10萬名及七萬名季節性員工，以因應市場需求。

快遞行業顧問公司ShipMatirx總裁金德爾(Satish Jindel)說，感恩節到聖誕節期間，估計每天最多有高達700萬件包裹需要處理遞送。

金德爾建議，想要及時在聖誕節前將禮物寄送到親友手上，最好不要等到15日後才著手，否則屆時為了要趕上聖誕節，恐被迫支付較高昂的寄送費用。

FedEx說，今年的運送數量比去年同期高出22%，該公司從11月2日起就增加了部分路線的送貨次數，以解決包裹遞送延遲問題。

目前每家零售業者規定的聖誕節前保證遞送的截止日期不一，例如受歡迎的家飾店Crate & Barrel's的標準運送訂購期限為12月10日，Land's End的有字母組合的禮物需在11日及以前訂購，其他項目商品訂購截止日則為15日；梅西百貨的訂購截止日為18日。

目標百貨 (Target)網站指出，高數量的郵寄商品將會造成遞送時間拉長，但該公司會努力確保大部分商品準時送達目的地，目標百貨說，現階段該公司的寄送時間，僅需一到兩天。

郵政總局USPS表示，要使收件者於25日前收到包裹，寄件者如以First Class寄送的話，最好在18日前完成，假使是以Priority Mail寄送，在19日前寄出即可，至於快件(Priority Mail Express)寄送截止日為23日。

UPS的建議，由於選擇的運送方式不同，截止日期也不一樣，如採用地面運輸的物件，依照車輛行程抵達時間會有差異，最好能在15日及以前寄送；FedEx也同樣建議選擇地面運輸方式的顧客，在15日及以前寄出包裹，才能確保聖誕禮物不會變成新年禮物。