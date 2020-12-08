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冒領失業金 伊州30萬人受害

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州就業廳在核可失業補助申請後，會向申請者寄出通知信與Key銀行的借記卡，許多人直到收到此卡才知道身分遭盜用。(keybank官網)
伊州就業廳在核可失業補助申請後，會向申請者寄出通知信與Key銀行的借記卡，許多人直到收到此卡才知道身分遭盜用。(keybank官網)

聯邦正計畫對失業者發放額外補助，而這筆津貼，讓暴增的詐領失業金案件再度成焦點，伊利諾州就業安全廳(Illinois Department of Employment Security，簡稱IDES)指出，從3月1日起到11月份，該州至少收到29萬7000個盜領失業金申訴案件，其中又以詐領「聯邦疫期失業協助」(Pandemic Unemployment Assistance，PUA)居多。

就業安全廳數據顯示，透過盜取PUA等非網約車等共享經濟行業從業員及自雇者身分詐領津貼的人數，高居詐騙申訴案件中的3/4，另外1/4則是透過一般職業身分詐領申請失業金。

IDES指出，身份遭盜用去申請失業金的民眾，很多都直到收到就業廳的「失業申請通知」，才發現自己的個資遭濫用，IDES呼籲，沒有申請失業補助，但卻收到就業廳通知身領失業金信件時，務必第一時間撥打電話舉報，電話號碼為(800)814-0513。

就業廳發言人席斯可(Rebecca Cisco)表示，通過失業補助申請的民眾，會收到來自IDES的通知信，信上除了告知補助津貼發放的相關信息外，也會附上一張銀行借記卡(debit cards) ，這張卡上面並沒有任何可用金額，只是單純提供給部分希望把匯入銀行帳號的失業金，轉入借記卡方便使用的民眾使用。

根據申訴案件分析，詐騙者幾乎都直接提供了就業廳直接轉帳的銀行帳號，而不會使用上述借記卡，席斯可說，多數詐騙都由州府即時阻擋，但仍有一些成功騙走了失業津貼。

席斯可也提到，身分遭盜用詐領失業金的民眾，不需要為州府已經錯付的津貼負責。

伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)說，他的辦公室至少收到4000通民眾申請遭詐領失業金的投訴電話，「誰都可能被盜用，連我自己也收到借記卡」。

專家表示，這類詐騙通常是從以前遭竊的身分資料檔案取得個資，例如2017年信用評估機構Equifax的外洩個資，可能就是詐騙集團的作案資料來源。

研究失業補助系統的芝加哥伊利諾大學(UIC)教授西奧多爾(Nik Theodore)說，「我也收到失業通知與借記卡」，他建議，假使沒有失業卻收到失業補助通知者，最好將自己於三大信用機構的帳戶凍結，以保護個人資料，另一方面，他建議不要把收到的借記卡激活(activate)，此外，也應定期檢查自己的信用報告，以防範可能的身分盜用。

失業金 就業 詐騙集團

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