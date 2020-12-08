我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

1周近500死 伊長照中心疫情告急

記者陳曼玲╱綜合報導
Niles Nursing & Rehabilitation Center近日又傳出12例新冠確診。(Niles Nursing & Rehabilitation Center臉書)
Niles Nursing & Rehabilitation Center近日又傳出12例新冠確診。(Niles Nursing & Rehabilitation Center臉書)

伊利諾州第二波新冠疫情從秋季爆發以來，對州內養老院長照中心的耆老居民衝擊重大，根據統計，12月第一周居住在安養院、長照中心的居民，已經有480人死於新冠病毒，州長普立茲克表示，安養中心的居民面臨新冠疫情威脅嚴重，他重新禁止外來訪客探訪養老院和長照中心住戶，同時要求長照中心必須執行更多檢測。

目前在各長照中心確診患者約有4500個，現階段染疫人數還比春季第一波疫情的高峰確診數更多，除了州府監督的長照中心以外，還有許多私人經營的養老院裡也出現上百人染疫的情況，其中位於拉謝爾郡(Lasalle County)的一家養老院，就有超過50個人感染病毒喪生。

根據芝加哥論壇報，疫情爆發後前半年，累計多達2萬8000名長照中心居民感染新冠病毒，而染疫死亡人數則超過4000人。

當時死亡人數眾多，主要因為醫護對新冠疫情還不清楚，更未規定戴口罩，導致長照中心附近社區的疫情擴散時，中心住戶與工作人員也受到感染，此外，州府在疫情初期派遣到長照中心的檢測人力不足，也推升了無症狀帶原者將病毒傳染出去。

養老院的老人與長照中心居民原本就行動不便，加上疫情讓家人無法造訪，增添了其精神壓力，伊州樂齡會(AARP)主管蓋洛(Bob Gallo)說，過去九個月以來，養老院和長照中心的保護措施不足，才會造成新一波的感染。

長照機構Infinity Healthcare旗下員工，近日才因抗議院方防疫措施不夠而持續罷工12天，根據州府資料，Niles Nursing & Rehabilitation Center在疫情爆發初期有54人死於新冠，高居全州長照中心之冠，最近該中心又傳出12人確診。

長照 疫情 養老院

上一則

費城→普魯斯王輕軌線 預算增至20億

下一則

新州退伍軍人之家 再曝有人染新冠亡

延伸閱讀

又有明星染疫！克莉絲汀史都華被爆2月確診

又有明星染疫！克莉絲汀史都華被爆2月確診
葛謨：若紐約市住院率五天後仍維持增長 將關堂食

葛謨：若紐約市住院率五天後仍維持增長 將關堂食
佛奇警告：聖誕節假期染疫數 恐多過感恩節

佛奇警告：聖誕節假期染疫數 恐多過感恩節
朱利安尼染疫後出現了 推文報平安：迅速康復中

朱利安尼染疫後出現了 推文報平安：迅速康復中
義大利染疫病亡數破6萬 死亡率僅次於英國

義大利染疫病亡數破6萬 死亡率僅次於英國
朱利安尼染疫 川普推文慰問再稱中國病毒 「盼你快點好」

朱利安尼染疫 川普推文慰問再稱中國病毒 「盼你快點好」

熱門新聞

上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

2020-12-04 13:04
因新冠疫情影響，維州理工加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州理工醫學院官網）

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

2020-12-04 18:10
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
被害女網紅生前照片。（死者母親Stacey Clark Robinault臉書）

社群女網紅 遭棄屍公路荒草中

2020-12-01 02:38
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同