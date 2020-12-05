芝公校生可彈性返校 但教師需回校上班

CPS將在明年1月11日開始讓學生返校上課。(CPS臉書)

芝加哥 公立學校系統(CPS)執行長傑克森(Janice Jackson)3日表示，公校 將按計畫於明年1月11日讓少部分學生開始返校上課，同時她也警告，所有公校教師屆時均需返校上班，除非有潛在健康問題，否則將遭開除。

CPS也提醒所有芝加哥公立小學與初中的家長，到12月7日為止，都仍可自行選擇是否讓孩子返校或繼續在家遠距學習，不過，一旦選擇繼續在家上網課的家長，到4月份前都不會有機會改讓兒女到校上課。

依照CPS計畫，明年1月11日將首先讓學前幼稚園班(prekindergarten)以及特殊教育學生返校上課，其他從幼稚園到八年級學生，則將在2月1日返校上課，而高中生是否返校，還在評估中，CPS官員說，返校課程第一階段將融合實體課與網課。

市長萊特福特曾補充提到，選擇在明年1月11日分批讓學生返校，是考慮到連串聖誕、新年假期過後，學生們可先在家中「隔離14天」，藉此減少病毒在校園傳染機會。

CPS官員說，返校上課很安全，目前他們正在討論在第二學期也讓部分高中生返回校園上課，傑克森說，如果有15%的學生願意回到學校上課，學校就會為這些孩子開課，「我們相信願意返回學校的學生，會因為對公校的防疫 有信心而逐漸增加」。

學生可以自行選擇是否返校上課，但CPS 規定公校教師則一律需返校上課，除非提出相關醫療證明，才能免除返校上班，傑克森說，芝加哥教師工會主張害怕感染以及安全考慮的理由，都不能作為不想返校上班的藉口。

傑克森表示，沒有依照規定到校上課的老師，將視為曠職，並可能因此遭到裁撤。

芝加哥教師工會副主席蓋茲(Stacy Davis Gates)對此表示，傑克森是在「霸凌」教師，且稱其企圖讓教師們「擔心生計」而不得不返校的作法是行不通的，她指責公校並沒有實際的防疫計畫確保校園安全。