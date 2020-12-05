檢測避免排長龍 可循多種管道

包括芝加哥在內的伊利諾州，在各地均設有免費新冠病毒測服務。(馬靜儀提供)

由於疾病防治專家建議民眾在參加聚會四到五天，接受新冠肺炎病毒檢測 ，以防止疫情 擴散，成千上萬於感恩節期間曾與家人、親友歡聚的民眾，這幾日紛紛湧入芝加哥地區各檢測站，而使排隊時間大幅拉長，有鑑於此，專家特別提出如何接受方便、可負擔的檢測管道，供民眾參考。

西北醫療急診中心(Northwestern Medicine Immediate Care)副執行長基爾南(Heather Keirnan)說，如有熟悉的家庭醫生，可先讓醫生判斷你是否需要做新冠檢測，大部分人都可在診所內直接檢測，再由診所向保險 公司申請付檢測費。

基爾南說，如果沒有家庭醫生，或是該醫生不提供新冠檢測，可選擇好事多(Costco)、私人診所、或州府或郡屬的衛生局的免費檢查站受測，至於民眾若想要透過郵寄檢測工具在家自行檢測，目前此法只限於已出現症狀或有醫生轉介才適用。

公立的檢測免費但缺點是時常大排長龍，私人診所雖不用等，但花費可能從175元到300元不等，而且民眾可能需要先自掏腰包，然後才能跟保險公司申請給付。

基爾南表示，現階段很多保險公司都願意給付這筆費用，保險起見還是建議民眾先跟保險公司確認，並詢問是否要先透過醫生轉介。

究竟哪種檢測適合自己？基爾南說，已出現新冠症狀者適合做快速檢測，並迅速獲得結果；假使沒有症狀者，則建議採取準確率最高的PCR核酸檢檢測。

基爾南提醒，到檢測站時，別忘了戴口罩並攜帶洗手液隨時清潔雙手，此外，保險卡和身分證也應隨身，檢測後直接回家等候結果，如果檢測時已有症狀，最好先居家隔離，不要和家人接觸或共用廁所。

目前由州府設立的免費檢測站，最多人前往接受測試，各區固定檢測地點可查詢衛生廳官網，網址：http://www.dph.illinois.gov/testing，此外也有流動檢測站(mobile testing)，時間與地點可查詢：https://reurl.cc/9Xmx1d。