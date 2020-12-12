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百佳香港超市集團與眾齊心抗疫派送十萬防護防疫用品 為公益不遺餘力

本報芝加哥訊
百佳香港超市集團向顧客致最真摯的節日問候和祝福！
百佳香港超市集團向顧客致最真摯的節日問候和祝福！

百佳香港超市集團（Park To Shop）為感謝大家對百佳香港超市的支持和厚愛，特別于感恩節期間舉辦十萬愛心防護抗疫用品大派送，與大家一起齊齊抗疫，為公益不遺餘力！百佳香港超市集團總裁陳健明代表集團向廣大賓客朋友致最真摯的節日問候和祝福，并希望前行之路依舊有您們的相伴！

陳健明總裁表示，百佳香港超市集團成功經營了十多年，離不開朋友們的支持。今天看到每一位賓客（粉絲）拿到贈品后的喜悅心情，大大地鼓勵了我們將在公益事業的路上繼續前行，更多的回饋社區。陳健明總裁也感謝疫情期間所有員工的付出和辛勞！陳健明總裁向來熱心公益，不管在疫情前或當下的疫情期間，逢年過節除探訪老人大廈的老人家，派發食物外，年初疫情開始時就多次發起愛心捐助祖國及家鄉抗擊疫情募捐，除善款外，還有大批口罩等醫用物資，為公益事業貢獻良多！

百佳香港超市集團集團成立于2007年，是美國中西部地區規模最大的中式亞洲超市連鎖集團企業，主要經營連鎖超市，品牌食品飲料，食品代理批發等等，在美國中西部地區多個城市成功經營十多年。為進一步拓展北美市場，該集團經過不懈努力，穩步進入多元化發展階段，為廣大賓客帶來更多優質食品和用品。更多關于Park To Shop業務，敬請致電洽詢：312-791-9111。

百佳香港超市集團與眾齊心抗疫，為公益不遺餘力！
百佳香港超市集團與眾齊心抗疫，為公益不遺餘力！

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