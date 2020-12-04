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伊州大麻銷售 估今年賣超10億

特派員黃惠玲／芝加哥報導
專家估計今年伊州大麻銷售額將突破10億元。(Cresco Labs大麻零售店臉書)
專家估計今年伊州大麻銷售額將突破10億元。(Cresco Labs大麻零售店臉書)

新冠疫情衝擊伊利諾州各行業，而娛樂大麻銷售卻持續長紅，11月該產品銷售金額超過7500萬，連續多個月的超高營業金額，讓研究分析人員十分有把握的表示，2020年娛樂大麻與醫用大麻的共同銷售額將突破10億元。

娛樂大麻幾乎是目前消費市場上最受歡迎的產品項目，10月營業額為7528萬元，11月也有7519萬元的業績，根據伊州專業與財務規範廳(Department of Professional and Financial Regulation)數據，娛樂大麻從今年1月合法開賣後，到11月底至少已經售出總值超過5億8000萬的娛樂大麻。

而醫用大麻銷售額也穩定成長，今年1月到10月，醫用大麻銷售總額超過3億元。

Brightfield Group顧問公司研究大麻產業的主任譚米洛(Kay Tamillow)說，大麻需求依然強勁，預測到今年年底，娛樂大麻加上醫用大麻的銷售額，將超過10億元。

不過，11月的娛樂大麻銷量出現微幅下降情況，大麻產業分析師席格爾(Andy Seeger)說，上個月的銷量減少，可能是因為使用者在10月囤積了比較多的數量，但他也同時表示，或許大麻市場已經達到某種「門檻」，在新的銷售許可證發出前，相關產品的銷售恐將很難突破。

受到疫情影響，伊州原本計畫發出額外75張大麻銷售執照的計畫，已經一再拖延。

疫情 伊州 伊利諾州

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