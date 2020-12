伊州大麻銷售 估今年賣超10億

專家估計今年伊州大麻銷售額將突破10億元。(Cresco Labs大麻零售店臉書)

新冠疫情 衝擊伊利諾州 各行業,而娛樂大麻銷售卻持續長紅,11月該產品銷售金額超過7500萬,連續多個月的超高營業金額,讓研究分析人員十分有把握的表示,2020年娛樂大麻與醫用大麻的共同銷售額將突破10億元。

娛樂大麻幾乎是目前消費市場上最受歡迎的產品項目,10月營業額為7528萬元,11月也有7519萬元的業績,根據伊州 專業與財務規範廳(Department of Professional and Financial Regulation)數據,娛樂大麻從今年1月合法開賣後,到11月底至少已經售出總值超過5億8000萬的娛樂大麻。

而醫用大麻銷售額也穩定成長,今年1月到10月,醫用大麻銷售總額超過3億元。

Brightfield Group顧問公司研究大麻產業的主任譚米洛(Kay Tamillow)說,大麻需求依然強勁,預測到今年年底,娛樂大麻加上醫用大麻的銷售額,將超過10億元。

不過,11月的娛樂大麻銷量出現微幅下降情況,大麻產業分析師席格爾(Andy Seeger)說,上個月的銷量減少,可能是因為使用者在10月囤積了比較多的數量,但他也同時表示,或許大麻市場已經達到某種「門檻」,在新的銷售許可證發出前,相關產品的銷售恐將很難突破。

受到疫情影響,伊州原本計畫發出額外75張大麻銷售執照的計畫,已經一再拖延。