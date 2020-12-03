我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

單月死亡倍增 印州延長緊急狀態

記者陳曼玲╱綜合報導

中西部多州從11月開始，陸續出現新冠疫情緊繃情況，其中印第安納州於11月份感染新冠疫情死亡的人數至少有1416人，比10月份的732人增加近兩倍，而該州由於染疫住院的人數居高不下，州長霍科姆(Eric Holcomb)1日前宣布，延長全州的公共衛生緊急狀態(public health emergency)至月底31日。

根據印州衛生部的資料，感恩節周末期間染疫死亡的人數增加了142人，其中湖郡(Lake County)有6人染疫死亡，該郡從疫情爆發至今，死亡人數累計達475人；波特郡(Porter County)新增1人死亡，累計死者91人；馬里恩郡(Marion County)新增15人死亡，累計死了885人。

該州公共衛生緊急狀態期間，規定民眾必須戴口罩，並依照各郡疫情程度限制民眾聚會人數，大型聚會則均需要地方衛生官員審核通過。

印州依照疫情嚴重程度分成四級，以紅、橘、黃、藍色區分，紅區為每10萬人當中，每周有200人以上確診，7天平均確診率在15%以上；橘區為每周有100到199人確診，7天平均確診率在10%到14.9%之間；黃區為每周有10到99人確診，7天平均確診率在5%到9.9%之間。

州府官網顯示，目前全州92個郡中有16個郡是紅色，75個為橘色，只有1個郡疫情較輕列入黃色，在緊急狀態期間，紅區聚會人數上限為25人，橘區為50人。

另外，所有K-12學校室內運動和課外活動的人數，在橘色區的容客率為25%，在紅區只有父母能陪同參加。但是宗教聚會人數不受風險區域的限制。

霍科姆於9月下旬，曾一度取消所有商業與聚會人數限制，然而隨著疫情日益嚴重，又逐漸恢復了相關限制，到1日為止，該州因染疫到醫院就診人數有3460人，比9月下旬時暴增350%。

疫情 緊急狀態 印第安納州

上一則

張仲仁 6日線上教太極導引

下一則

預防被困高溫車內意外 日托中心須查兒童缺席原因

延伸閱讀

南加洛縣新冠疫情面臨前所未有的反撲

南加洛縣新冠疫情面臨前所未有的反撲
南韓藝人再度確診 EVERGLOW驚傳2成員染疫

南韓藝人再度確診 EVERGLOW驚傳2成員染疫
家庭接觸、超十人聚會 新冠傳播2大途徑

家庭接觸、超十人聚會 新冠傳播2大途徑
早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒

早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒
洛縣染疫增逾7000新高 「更嚴重的還在後面」

洛縣染疫增逾7000新高 「更嚴重的還在後面」
漢米爾頓確診 F1出道以來首度缺賽

漢米爾頓確診 F1出道以來首度缺賽

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
傳聞拉斯維加斯金沙集團暗助德州賭場合法化。( 金沙集團網頁)

偌大一個州 想開賭場挽救經濟

2020-11-25 19:17
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35
明州漁獵協會會長白傑克提醒獵友，打獵時務必依法穿上醒目顏色衣物。(明州漁獵協會)

獵鹿悲劇！明州男子被誤認為獵物慘遭一槍打死

2020-12-02 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報