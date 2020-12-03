單月死亡倍增 印州延長緊急狀態

中西部多州從11月開始，陸續出現新冠疫情 緊繃情況，其中印第安納州 於11月份感染新冠疫情死亡的人數至少有1416人，比10月份的732人增加近兩倍，而該州由於染疫住院的人數居高不下，州長霍科姆(Eric Holcomb)1日前宣布，延長全州的公共衛生緊急狀態 (public health emergency)至月底31日。

根據印州衛生部的資料，感恩節周末期間染疫死亡的人數增加了142人，其中湖郡(Lake County)有6人染疫死亡，該郡從疫情爆發至今，死亡人數累計達475人；波特郡(Porter County)新增1人死亡，累計死者91人；馬里恩郡(Marion County)新增15人死亡，累計死了885人。

該州公共衛生緊急狀態期間，規定民眾必須戴口罩，並依照各郡疫情程度限制民眾聚會人數，大型聚會則均需要地方衛生官員審核通過。

印州依照疫情嚴重程度分成四級，以紅、橘、黃、藍色區分，紅區為每10萬人當中，每周有200人以上確診，7天平均確診率在15%以上；橘區為每周有100到199人確診，7天平均確診率在10%到14.9%之間；黃區為每周有10到99人確診，7天平均確診率在5%到9.9%之間。

州府官網顯示，目前全州92個郡中有16個郡是紅色，75個為橘色，只有1個郡疫情較輕列入黃色，在緊急狀態期間，紅區聚會人數上限為25人，橘區為50人。

另外，所有K-12學校室內運動和課外活動的人數，在橘色區的容客率為25%，在紅區只有父母能陪同參加。但是宗教聚會人數不受風險區域的限制。

霍科姆於9月下旬，曾一度取消所有商業與聚會人數限制，然而隨著疫情日益嚴重，又逐漸恢復了相關限制，到1日為止，該州因染疫到醫院就診人數有3460人，比9月下旬時暴增350%。