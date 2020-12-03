「監管少仍安全」 瑞柏否決口罩令

瑞柏市議會1日投票否決強制口罩命令。(瑞柏市區臉書)

華人居民眾多的芝加哥西郊瑞柏市(Naperville)市議會1日以5：4的票數，否決該市執行口罩強制令，反對強制口罩令的該市市長齊立科(Steve Chirico)，日前才因飛到佛羅里達州參加女兒婚禮，而遭批帶頭違反防疫 。

這場視訊會議除了市長與九位市議會成員外，還吸引了150多位居民參與，其中大多數都不支持該市執行強制口罩命令。

經過兩個小時的聽證、討論，議會以5：4票，否決了口罩令，其中投反對票者，包括市長齊立科、議員柯因(Kevin Coyne)、古斯汀(Patty Gustin)、殷斯特龍(Paul Hinterlong)以及柯魯曼(John Krummen)，投贊成票者則有布洛德海德(Judy Brodhead)、凱利(Patrick Kelly)、蘇立文(Theresa Sullivan)、懷特(Benny White)。

在口罩令未過關後，全體議員與市長接著以8：1的票數，通過繼續提高市民戴口罩意識，促進口罩使用的決議案。

對上述兩項提案都投下反對票的議員柯因說，戴不戴口罩已經成為「政治工具」，且這兩個方案即使通過，他都不覺得會讓更多人在公共場所戴上口罩，他表示，這類投票 只是使城市更加分化。

齊立科日前不顧旅行禁令，飛到佛州 參加女兒婚禮，他與其他數十人沒有戴口罩出席婚禮的照片在社交媒體公開後，立即引來一片批評。

他對於反對執行口罩令的說法是，他剛剛造訪經濟開放且沒有太多防疫監管的佛州，親眼目睹這種作法也同樣安全，「我不覺得強制戴口罩是一項明智的公共政策」，瑞柏市要不要執行口罩令應由該市自行決定。

支持口罩令的凱利說，應該要強而有力的說明戴口罩的重要性，社區才能盡快恢復正常，而頒佈強制命令有助於推動達標。