我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

王軍律師事務所提供各類專業法律服務

本報芝加哥訊
王軍（Jun Wang）律師事務所提供各類專業法律服務。
王軍（Jun Wang）律師事務所提供各類專業法律服務。

位於芝加哥中國城附近橋港區3044 S. Wallace St.,Chicago, IL 60616和19 Salem Ln, Evanston, IL 60203的王軍律師事務所(Law Offices of Jun Wang, LLC)王軍（Jun Wang）律師，是美國聯邦法庭訴訟律師，伊利諾伊州訴訟律師。該律師所主要業務包括：刑事辯護：針對各類刑事犯罪指控的辯護，包括伊州和美國聯邦罪案指控，持槍證和自衛法律： 提供伊州隱蔽持槍證培訓課程和自衛法律課程，經濟糾紛：各類合同，租約，版權，生意和財產糾紛，家庭事務： 家庭暴力，人身保護令，離婚案件，人身傷害：人身傷亡索賠，勞工和人權：勞工訴訟，勞工雇佣歧視訴訟，違反人權法案的歧視訴訟，行政訴訟：涉及政府管理部門的訴訟，失業保險金上訴，交通法違章上訴等等，以及房地產交易：房地產買賣交易等。

王軍（Jun Wang）律師， 擁有法學博士，計算機學碩士，生態科學碩士和地理科學學士學位，已在美國從事科學、工程及商務二十余年，深入了解美國社會運作和司法體系，具有極其豐富之商務經驗。

辦公地址：3044 S. Wallace St., Chicago, IL 60616 / 19 Salem Ln, Evanston, IL 60203，電話：（224）999-1668電子郵件：[email protected]，www.junwanglawoffice.com，提供免費咨詢服務。

美國 勞工 伊州

上一則

中華文化服務中心募款音樂會 今午直播

下一則

課程表現評估考試 達拉斯學區或取消

延伸閱讀

疫情未緩 伊州年前防疫不鬆綁

疫情未緩 伊州年前防疫不鬆綁
比被狗咬的機率低 郵差遭持槍搶劫

比被狗咬的機率低 郵差遭持槍搶劫

幫自己加薪、將父列為員工…律師事務所遭員工盜用百萬

幫自己加薪、將父列為員工…律師事務所遭員工盜用百萬
丘岩律師出庭經驗豐富 法庭辯論出色律師事務所提供各類專業法律服務

丘岩律師出庭經驗豐富 法庭辯論出色律師事務所提供各類專業法律服務
淡出手機市場 華為業務整併 強攻智慧車

淡出手機市場 華為業務整併 強攻智慧車
川普律師承認部分「舞弊證據」是噱頭 把法官惹火了

川普律師承認部分「舞弊證據」是噱頭 把法官惹火了

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

2020-12-04 13:04
因新冠疫情影響，維州理工加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州理工醫學院官網）

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

2020-12-04 18:10
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優