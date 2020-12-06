存款到福興銀行，利息更好！

1992年，10多位艱苦創業的第一代華人 移民們共同集資400多萬美元在芝加哥 北華埠（Uptown）成立了福興銀行（International Bank of Chicago）。近30年來，福興銀行服務社區，與華人工商業主攜手共進，如今資產規模達7.6億美元，已成為大芝加哥地區規模最大的亞裔社區銀行。并一直與華人社區的工商業主們攜手同行，見證大芝加哥地區華人社區的發展壯大。

福興銀行于1998年在南唐人街（如今的芝加哥中國城）成立分行，進一步擴大華人社區的服務規模。在不斷成長壯大后，福興銀行為更好服務郊區華人社區，於2000年開始“西進戰略”，於2003年在西郊（Stone Park,IL）建成福興銀行總部，2004年設立西郊（Bellwood）辦事處。在這段期間，福興銀行立足於華人社區，并將業務擴展到芝加哥地區其他亞裔社區，并開始拓展主流社會的商機。為了更好的服務華人社區，在疫情 之年，福興銀行再次逆勢而上，於中國城分行增設貸款 部（地址：217 W Cermak，223 W Cermak），和位于5069 N Broadway的北華埠貸款部一起為華人工商業主提供金融支持，共克時艱。福興銀行疫情期間幫助900多家華裔小企業申請到聯邦政府的“救命錢”。

針對疫情，福興銀行表示，2020年對我們所有的客戶都注定是充滿挑戰的一年，福興銀行十分理解大家業務上所遇到的困難和您為之付出的努力。幾個月來，我們一方面擔憂病毒對我們客戶，員工和各自家庭所帶來的影響，另一方面也切實感受到了這一事件對各自業務所產生的前所未有的巨大影響。

隨著經濟恢復，我們對未來持謹慎的樂觀并希望為您提供最好的社區銀行服務，共同發展，如有任何建議和要求，請致電：773-769-2899/312-842-2899。