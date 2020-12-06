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守護家人健康 選擇正官庄第一人參品牌酬賓大行動 12/4~12/27

本報芝加哥訊

關愛親朋，始於正官庄。大韓民國全球第一人參品牌正官庄，聖誕新年酬賓大行動，特備各種稀有，罕有，製成品，及原枝高麗參供選購。心動莫過於行動，從今天起至12月27日前，凡惠顧正官庄，會給您意外驚喜！贈品，特價品，折價品，式式俱備，買得開心，送得開心，折完再折。顧客緊記，數量有限，先到先得，送完即止。

提升全家免疫力的“正官庄”Mix &Match 促銷活動，有高麗参精，天鹿参精(便攜裝) 及兒童補健品五種，供選擇，在Mix &Match 促銷活動其間，買一盒，9.5折，買二盒9折,買三盒實惠價8.5折，多買多折。

又凡購買$250以上其他產品時，即贈送高麗參元( Gold) ，凡購買$600以上，即送高麗參精Everytime, 買$1000以上，即送高麗參燉(Gold) ，多購多送，送完即止。活動期有限，請於12月27日前登臨選購。

正官庄是韓國政府公認免疫力功效極强人參品牌。正官庄其他產品有專為年輕女姓量身打和愛樂。高麗參為和愛樂主要原材料。要釋放女性年輕魅力，調節經月不適，保持年輕女性體態，和愛樂類是您不二選擇。

正官庄高麗人參，全部經過嚴格挑選，所有製成補品，或原支的參，均選用完整6年根的成品。高麗人參是目前世界含皂苷成份最高參種，最高含量可達32類，容易人體吸收，是養生延年補品，也是疫情其間，可以增强人體，提供特强免疫力補品。高丽参是大韓民國代表品牌，超過一百多年的民族傳統，引以為傲，也是產品流傳至今，可以信賴保証。

佳節表真參，正官庄是您不二選擇。選購請親臨正官庄專營店Korean Red Ginseng ( Chicago Brand Store) ，630 Milwaukee Ave., Unit 110, Glenview, IL 60025 ( Joong Boo 韓國超級市場旁邊), 查詢請電 : 847-967-0303。如要獲取更多產品訊息，請登臨www.kgcus.com，凡訪問官方連鎖店網站，即可參加刮刮卡活動。(工商記者伍亦虹)

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