守護家人健康 選擇正官庄第一人參品牌酬賓大行動 12/4~12/27

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正官庄是韓國政府公認免疫力功效極强人參品牌。正官庄其他產品有專為年輕女姓量身打和愛樂。高麗參為和愛樂主要原材料。要釋放女性年輕魅力，調節經月不適，保持年輕女性體態，和愛樂類是您不二選擇。

正官庄高麗人參，全部經過嚴格挑選，所有製成補品，或原支的參，均選用完整6年根的成品。高麗人參是目前世界含皂苷成份最高參種，最高含量可達32類，容易人體吸收，是養生延年補品，也是疫情 其間，可以增强人體，提供特强免疫力補品。高丽参是大韓民國代表品牌，超過一百多年的民族傳統，引以為傲，也是產品流傳至今，可以信賴保証。

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