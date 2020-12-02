疫情未緩 伊州年前防疫不鬆綁

防疫 專家佛奇(Anthony Fauci)透過電話與伊利諾州州長普立茲克討論該州新冠疫情 時表示，儘管過去兩天伊州 新增新冠確診病例微幅減少，但由於許多民眾於感恩節假期間聚會，加上搭乘大眾交通工具機率提高，節後病例預計暴增，有鑑於此，普立茲克表示，現行的防疫措施在未來幾周都不會鬆綁。

伊州衛生廳廳長伊吉克(Ngozi Ezike)建議，如果在感恩節假期間曾與其他人聚會的民眾，應當在本周後期接受病毒檢測，如發現感染應該立刻自我隔離，以免傳染他人。

普立茲克說，現階段伊州疫情仍不穩定，因此要等感恩節過後的疫情狀況，才能規劃採取適當的政策應變，他表示，全州11個防疫區未來幾周都會繼續施行第三級防疫限制的措施。

伊州11月份的確診總人數達30萬8331人，比疫情爆發後八個月內的病例總和要多；11月份的每日平均確診人數近1萬278人，達到5月份疫情感染高峰時的五倍。

另外，由於目前確診並住院的比率達23%，普立茲克呼籲公眾遵守防疫措施，降低住院人數，防止疫情再度爆發引發醫療系統崩潰。

普立茲克說，州府目前計畫第一線的急救人員將優先接種疫苗，普立茲克同時希望健康狀況處於弱勢族群也能優先接種疫苗。

伊州現行防疫措施，包括大商場、健身房等聚會場所的室內客容量上限25%；禁止室內的運動或健身課程；需要拿下口罩被服務的理容院等商業也暫時關閉；超市和藥房的客容量仍為50%。

普立茲克說，新冠病毒變化詭異常叫人防不勝防，現在很難預測年底聖誕節前的疫情數字，他也再度呼籲州民避免與家人以外者聚會。