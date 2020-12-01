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庫克郡明年房稅 逾期2個月免罰

黃惠玲

庫克郡委員會投票通過「免除明年到期房地產稅單的逾期罰款」，這項新方案的適用範圍，包括明年三月、八月初到期的兩張2020年房產稅單，屆時物業東主只要在繳款期限後兩個月內繳清稅款，均不需要額外支付逾期罰款。

庫克郡財長帕帕斯(Maria Papas)辦公室發出聲明宣布了此項新措施，帕帕斯解釋，2020年的房產稅需在明年繳付，物業東主預計在明年3月2日前，必須繳交第一筆房產稅，第二筆的截止繳交日期為8月2日，根據庫克郡委員會新通過的措施，上述繳款截止日將順延兩個月才會收取逾期罰款，也就是說，第一期房稅只要在明年5月3日及之前繳清，第二期房稅在明年10月1日及之前繳清，都不會收到額外的逾期繳納罰款。

目前庫克郡的房產稅逾期繳納每個月罰款是以房產稅的1.5%計算，帕帕斯代表成千上萬的屋主，感謝庫克郡委員會財政小組負責的委員戴利(John P. Daley)與其他成員，讓備受新冠疫情影響而遭受龐大財務壓力的物業東主們得以有喘息機會。

帕帕斯也提醒屋主，新一期的房產稅單，預計在12月初就會上傳到財長辦公室網站，希望盡早知道明年要繳多少房地產稅的屋主們，屆時可以到www.cookcountytreasurer.com查詢。

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