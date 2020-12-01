庫克郡明年房稅 逾期2個月免罰

庫克 郡委員會投票通過「免除明年到期房地產 稅單的逾期罰款」，這項新方案的適用範圍，包括明年三月、八月初到期的兩張2020年房產稅單，屆時物業東主只要在繳款期限後兩個月內繳清稅款，均不需要額外支付逾期罰款。

庫克郡財長帕帕斯(Maria Papas)辦公室發出聲明宣布了此項新措施，帕帕斯解釋，2020年的房產稅需在明年繳付，物業東主預計在明年3月2日前，必須繳交第一筆房產稅，第二筆的截止繳交日期為8月2日，根據庫克郡委員會新通過的措施，上述繳款截止日將順延兩個月才會收取逾期罰款，也就是說，第一期房稅只要在明年5月3日及之前繳清，第二期房稅在明年10月1日及之前繳清，都不會收到額外的逾期繳納罰款。

目前庫克郡的房產稅逾期繳納每個月罰款是以房產稅的1.5%計算，帕帕斯代表成千上萬的屋主，感謝庫克郡委員會財政小組負責的委員戴利(John P. Daley)與其他成員，讓備受新冠疫情 影響而遭受龐大財務壓力的物業東主們得以有喘息機會。

帕帕斯也提醒屋主，新一期的房產稅單，預計在12月初就會上傳到財長辦公室網站，希望盡早知道明年要繳多少房地產稅的屋主們，屆時可以到www.cookcountytreasurer.com查詢。