疫情重挫餐飲業 芝加哥送餐平台抽成上限15%

芝加哥市新規要求第三方外賣平台的收費上限15%。(特派員黃惠玲/攝影)

新冠疫情 重挫餐飲業市場，受到政府防疫政策影響，現階段僅能靠外賣營業維生的餐館，卻因第三方外賣平台的高昂費用而叫苦連天，有鑑於此，芝加哥 市議會日前通過了「第三方外賣平台收費上限15% 」的新規，將以往動輒高達三成的收費，大幅拉低一半。

這項由32區區長維格司貝克(Scott Waguespack)主導推動的方案，在今年五月份就提出，維格司貝克說，芝加哥的Grubhub向餐廳業者收取顧客訂單的兩成金額，作為網路行銷費用，另外還要加上外送佣金10%、手續費3.05%，計算下來，餐館每單收入要支付這類公司逾三成費用。

由於疫情對餐飲業帶來巨大損失，一開始他準備將第三方平台收取佣金降到5%，經過協商，最後上限訂為15%。

新通過並即起生效的方案規定，第三方外賣平台收取每單收入的外送費，不准超過該筆訂單金額的10%，其他加上行銷費、抽佣以及相關成本，不能超過該餐館透過第三方外賣服務公司所遞送的單月營收 額的15%。

伊利諾州餐飲協會主席涂亞(Sam Toia)對市議會通過的新方案表示讚揚，他說，以往一份10元的外賣餐點，只要透過Grubhub與Uber Eats遞送到消費者手中，餐館最後大概只能拿到七元，這對疫情下掙扎求生的餐飲業來說，幾乎難以負擔，他也提到，包括紐約、洛杉磯、費城、丹佛、西雅圖等城市，都已經通過並實施類似法律。

涂亞也向第三方外賣平台喊話，「如果餐館活不下去，外賣服務也會跟著出現危機」。

芝城針對第三方外賣平台推出的新規，還包括禁止這些平台將部分餐館的餐點以高於餐館菜單上的標價收費，此外，也要求這些公司必須提供消費者方法讓小費可以直接給餐館，同時也禁止外賣平台削減外送員的薪資或扣除其小費，如違反上述規定，將面臨1000到2000元的罰款。

這些有關第三方外賣平台的規定，將施行到室內用餐至少重新開放四成客容量，並持續60天以上再予解除。

Grubhub對議會決議表示失望，該公司稱此規定將限制他們行銷，而且其他城市有提供讓餐館自行選擇是否要參加提高促銷服務，但芝加哥卻全面禁止；Doordash則稱，芝市作法反而會讓消費者成本增加，最終導致餐館訂單更少。