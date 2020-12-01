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芝加哥冬季停車禁令今啟動 違規開罰

黃惠玲
冬季夜間停車禁令12月1日起實施。(街道衛生清潔局官網截圖)
冬季夜間停車禁令12月1日起實施。(街道衛生清潔局官網截圖)

芝加哥冬季夜間停車禁令又開始了，從12月1日到明年4月1日期間，凡是路邊豎有「雪季禁止過夜停車」標示的路段，凌晨3時到7時間均不准停車，違規者將收到包括罰單與拖車費等至少210元罰款。

街道衛生清潔局表示，在這段期間，只要違反停車禁令者除了會收到60元的罰單外，車子還將被拖走，車主將負擔最低150元的拖車費，此外，放置拖吊車輛的停車場，也要收取每天25元的停車費。

芝加哥市實行冬季夜間停車禁令的路段共107英里，均為交通主幹道，目的是為了不影響剷雪工作，保持交通順暢。華埠從州街(State St.)到馬丁路德街(Martin Luther King Rd.)間的舍麥路(Cermak Rd.)，還有州街到哈林街(Harlem St.)間的亞珠街(Archer Ave.)等路段，都在雪季停車禁令施行範圍。

除了上述雪季路邊凌晨時段一律禁止停車外，冬季期間芝加哥還有另一項「積雪超過兩吋及禁止停車」的標示，芝加哥地區約有500哩路段都在此規定實行範圍，市府表示，這項禁令與「禁止過夜停車」不同處，就是只要任何時候下雪超過兩吋，該禁令就生效。

由於每年進入冬季停車禁令開始實施後的幾天，都會有民眾未留意而車子遭拖吊，引起許多民怨與困擾，清潔局提醒大家即日起路邊停車，務必注意是否有相關標示，停車禁令的詳細地圖可到網站查詢，網址：https://is.gd/BDXPtV。

一旦發現車子遭拖吊時，車主可撥打311市政專線，查詢車子所在的拖車場位置，目前芝市放置雪季違規車輛的地點，分別為Auto Pound #2：10301 S. Doty Ave.以及Auto Pound #6：701 N. Sacramento Blvd.，這兩處拖車全年365天都24小時開放。

雪季 芝加哥 華埠

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