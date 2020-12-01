雪上加霜 芝餐館帳棚遭塗鴉

芝加哥西環區多家餐廳的戶外用餐帳棚遭塗鴉破壞。(NBC視頻截圖)

由於伊利諾州禁止餐館堂食，餐館業者只能經營外賣或開放戶外用餐維生，為了提高營業收入，許多芝加哥 地區的餐飲業者，紛紛在餐館外搭建帳棚繼續讓顧客「戶外用餐」，然而辛苦經營的餐廳，近日又面臨新的挑戰，至少三家位於餐飲集中區餐廳的帳棚，竟遭到不明人士塗鴉破壞，商家因此需額外花錢清理，導致財務又蒙上新一層陰影。

根據NBC電視台報導，芝加哥西環區包括Formento's義大利餐廳、Siena餐廳等三家業者的戶外帳棚卻遭塗鴉破壞，正在因顧客與收入減少而頭痛不已的業者，因此被迫處理這類無法預期的事件，使疫情 期間的壓力更加沈重。

位於蘭道夫街上的Formento's餐廳老闆科斯考斯基(Richard Koskowski)說，他是從社交媒體看到照片，才知道自家餐廳的帳棚遭塗鴉，之後立刻趕到餐廳，趕在開店前將塗鴉處清洗乾淨。

科斯考斯基表示，這些塗鴉為餐館帶來新的負擔，更多少破壞了顧客用餐氣氛，他說，額外負擔這類無法預期的事件使他心情疲憊，他已向芝加哥警察 局報案。

同樣在西環區，位於綠街上的Bar Siena也遭同樣的塗鴉破壞，儘管附近餐廳門口，有些裝有錄影監控，但很可惜並沒有錄到任何塗鴉的犯罪行動。

芝加哥地區的餐廳在第二波疫情爆發後，從10月30日就不允許室內堂食，加上伊州衛生廳公布一項統計顯示，餐廳與酒吧位居染疫者確診前造訪最多的第二名地點，另外也有研究指出，到餐廳者的確診率是未去餐廳者的兩倍，種種數據都讓消費者對上館子用餐「敬而遠之」，也讓餐廳生意遽降，芝加哥市更直接對未遵守防疫規定的餐廳開罰。

伊利諾餐飲協會主席涂亞(Sam Toia)說，破壞餐館戶外用餐帳棚，對辛苦工作的餐廳業無疑是雪上加霜，他希望芝加哥警察要嚴肅處理這類案件。