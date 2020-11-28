媒體調查：外食變多 芝塑膠垃圾大增

新冠疫情期間塑膠垃圾的產量明顯提升，訂購外食的民眾大增是誘因之一。(記者張筠╱攝影)

芝加哥 媒體近日調查發現，新冠疫情 期間塑膠垃圾量明顯增加，主要原因包括訂購外食者大增，不可回收的個人防護裝備，商家一次性塑膠袋用量增加等，研究人員建議民眾通過拼單訂購或自行取餐來減少外送食品的包裝，餐館也可按需提供塑膠餐具，避免浪費。

芝加哥太陽報(Chicago Sun-Times)和ABC電視台近日一項聯合調查中發現，由於民眾在疫情期間多依賴外送和外賣服務，塑膠垃圾大增；國際固體廢物協會(International Solid Waste Association)預計，新冠疫情爆發後，全美一次性塑膠用量增加2.5至3倍。

西北大學工程可持續發展中心(Center for Engineering Sustainability and Resilience)副主任丹珍妮(Jennifer Dunn)表示，許多民眾不清楚回收規定，也導致回收工作效率降低。丹珍妮建議民眾查清各地的回收規定，訂餐時也避免使用塑膠餐具，她所帶團隊的另一項研究發現，民眾減少塑膠垃圾的方式包括步行到餐館取餐、拼單訂餐等，避免單獨點外送的服務，減少不必要的包裝。

芝加哥謝德水族館(Shedd Aquarium)的研究指，疫情期間塑膠垃圾增加也因口罩、手套、防護服等用量加大，這類物品不能回收，且一般商家出於防疫 考慮也不鼓勵消費者使用環保袋，進一步加大一次性塑膠袋的用量。

謝德水族館近日也啟動一項幫助餐館和商家減少塑膠用量的項目，打包時根據顧客需求提供塑膠餐具，減少資源浪費；此前芝加哥已擬定新規，未來或將禁止保麗龍餐盒，要求餐館使用可回原料收容器，支持者稱商家無需重複購買一次性塑膠容器，長期會更省錢。