我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1300萬例 伊州逾70萬例

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

媒體調查：外食變多 芝塑膠垃圾大增

記者張筠／綜合報導
新冠疫情期間塑膠垃圾的產量明顯提升，訂購外食的民眾大增是誘因之一。(記者張筠╱攝影)
新冠疫情期間塑膠垃圾的產量明顯提升，訂購外食的民眾大增是誘因之一。(記者張筠╱攝影)

芝加哥媒體近日調查發現，新冠疫情期間塑膠垃圾量明顯增加，主要原因包括訂購外食者大增，不可回收的個人防護裝備，商家一次性塑膠袋用量增加等，研究人員建議民眾通過拼單訂購或自行取餐來減少外送食品的包裝，餐館也可按需提供塑膠餐具，避免浪費。

芝加哥太陽報(Chicago Sun-Times)和ABC電視台近日一項聯合調查中發現，由於民眾在疫情期間多依賴外送和外賣服務，塑膠垃圾大增；國際固體廢物協會(International Solid Waste Association)預計，新冠疫情爆發後，全美一次性塑膠用量增加2.5至3倍。

西北大學工程可持續發展中心(Center for Engineering Sustainability and Resilience)副主任丹珍妮(Jennifer Dunn)表示，許多民眾不清楚回收規定，也導致回收工作效率降低。丹珍妮建議民眾查清各地的回收規定，訂餐時也避免使用塑膠餐具，她所帶團隊的另一項研究發現，民眾減少塑膠垃圾的方式包括步行到餐館取餐、拼單訂餐等，避免單獨點外送的服務，減少不必要的包裝。

芝加哥謝德水族館(Shedd Aquarium)的研究指，疫情期間塑膠垃圾增加也因口罩、手套、防護服等用量加大，這類物品不能回收，且一般商家出於防疫考慮也不鼓勵消費者使用環保袋，進一步加大一次性塑膠袋的用量。

謝德水族館近日也啟動一項幫助餐館和商家減少塑膠用量的項目，打包時根據顧客需求提供塑膠餐具，減少資源浪費；此前芝加哥已擬定新規，未來或將禁止保麗龍餐盒，要求餐館使用可回原料收容器，支持者稱商家無需重複購買一次性塑膠容器，長期會更省錢。

疫情 芝加哥 防疫

上一則

楊筱瑜製作音樂劇MV 挺性少數群體

下一則

未遵守檢疫 馬里蘭大學150學生將懲處

延伸閱讀

疫期熱門 芝加哥單車失竊率猛增5成

疫期熱門 芝加哥單車失竊率猛增5成
被盯上? 萬達賣掉美國五星級酒店項目 清空海外地產

被盯上? 萬達賣掉美國五星級酒店項目 清空海外地產
被盯上? 萬達清空海外地產 賣掉芝加哥五星級酒店

被盯上? 萬達清空海外地產 賣掉芝加哥五星級酒店
美四大餐飲外送平台疫情間營收倍增 為何仍虧損？

美四大餐飲外送平台疫情間營收倍增 為何仍虧損？
邊外送邊旅行！日男誓言圓夢要從東京騎到沖繩

邊外送邊旅行！日男誓言圓夢要從東京騎到沖繩
芝加哥謝德水族館關到年底

芝加哥謝德水族館關到年底

熱門新聞

CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結
再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%