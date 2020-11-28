外送外賣難維持營運 芝餐館歇業頻傳

餐廳業者指冬季不利戶外用餐，堂食又容易導致員工和顧客染疫。(美聯社)

新冠疫情 持續加劇，芝加哥 越來越多餐館選擇暫時歇業，明年春天重啟，不少業主表示僅靠外送和外賣無法營利，也有人說，繼續經營比暫時關門帶來的損失更重。

芝加哥著名餐廳Longman & Eagle10月推出外送和外賣菜單，未開放堂食，但不到兩周就有員工無症狀確診，只好立即關閉，這是該餐廳在疫情爆發後第二次因員工確診而關門。

Longman & Eagle指，冬季不利戶外用餐，堂食又容易導致員工和顧客染疫，但僅憑外送和外賣根本無法維持運營，因此11月10日宣布暫時關閉，春天再開門。業主表示最早明年3月重開，首先恢復外送和外賣，再陸續恢復戶外用餐，「繼續經營只會增加損失，暫時關閉能更好的準備明年重啟」。

該餐廳的作法反映芝加哥許多業者的態度，雖然多數餐館已為冬季經營準備了暖氣、遮棚等設備，也推出適合外送、外賣的菜品，但因入不敷出，越來越多業主決定暫時關閉，有員工確診也是重要原因。

有餐館為節省開支，10月中就暫時關閉，或關閉成本較高的店面，包括Ballast Point、Revolution Brewing等，指疫期餐館財務不穩定，且疫情再度加重，現在不論堂食還是戶外用餐風險均高。

Hopleaf的業主羅伯(Michael Roper)說，10月生意最好時室內客容量達到40%，但本月初一名員工確診後餐館立即關閉，市府也因疫情加劇，將堂食客容量限制減到25%，繼續經營將有更大損失，「只能考慮冬季暫時關閉，目前的財務狀況可維持到明年4、5月，但疫情若到春季仍不好轉，就會倒閉。」

餐館的經營模式也影響業主的決定，Longman & Eagle能「輕鬆」決定暫時關門，與自己擁有餐廳、無需擔憂租金 密不可分。