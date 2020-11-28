反聖嬰影響 今冬氣溫波動大

芝加哥及中西部地區，今年冬天預計有明顯氣溫起伏。(美聯社)

芝加哥 去年同期降雪 已達8.3吋；而今冬只有不到一吋。不過，氣象專家預計未來數月，降雪會更加活躍。今年總體降雪量將略高於往年平均，預估35至40吋。氣候溫和，但氣溫因「反聖嬰現象」波動明顯，降雨也將高於平均。

ABC電視台報導，芝加哥去年降雪34.8吋；往年冬天平均降雪36.3吋。去年在10月和11月下了數吋雪，冬季中期較為溫和，季末在4月又降雪數吋。去年冬天的平均溫度比往年平均值高5度，是有紀錄以來第14溫暖的冬天。

今年冬天，太平洋中部、東部海水異常變冷的「反聖嬰現象」(La Nina)正在發展，將影響北美地區天氣，通常西北太平洋地區的天氣比較濕潤，而南部則比較乾燥、溫暖。在芝加哥和中西部地區，往往帶來很大的氣溫波動，會有明顯的降溫期，然後是一段溫暖的天氣。

在經歷了近幾年多次出現極寒天氣，居民熟悉了「極地漩渦 (polar vortex)」這個詞。當極地旋渦影響到五大湖區時，芝加哥就會經歷極端的寒冷，如2019年1月溫度低至零下25度。

關於氣候變遷 ，極地噴氣流(polar jet stream)比過去更頻繁地減弱，所以今年冬天，芝加哥最有可能是在溫和天氣之間夾雜著幾股寒流。

冬季總降雪量則較難預測，數場暴雪就可超過往年平均值。可能影響芝加哥降雪的個別暴風雪系統軌跡，包括泛區低氣壓(Panhandle Low)、中原低地氣壓(Central Plains Low)、阿爾伯塔低氣壓(Alberta Clipper)和帶狀湖泊效應雪(Banded Lake Effect Snow)。