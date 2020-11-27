疫期熱門 芝加哥單車失竊率猛增5成

騎單車成為許多人通勤避疫或運動的新選擇。(美聯社)

新冠肺炎 期間，自行車的需求量急劇上升，芝加哥 警方數據顯示今年每月約有208輛自行車被竊，2019年為每月195起。此外還有很多未報告，且大多數沒有找回。自行車失竊登記處(Chicago Stolen Bike Registry)開放給居民自行報告，以便其他人提高警惕。該處稱，截至10月收到的報告比去年同期增48%。

警方指，自行車盜竊是全國範圍疫情 的一部分，目的是轉賣以賺取快錢，而不是為個人使用；警方注意到自行車被典當的情況有所上升，許多人是慣犯。當網上市場上出現被偷的自行車，臥底人員會進行 「買賣交易」，把自行車找回來，並追查小偷的下落；如網上找不到，則會在典當行尋找贓物。

數據顯示，1月至6月間，芝加哥公共運輸乘客量降至疫情前的三分之一左右。單車維權組織Bike Lane Uprising指，現在自行車已成為很多人上下班避開大眾運輸的方式，由於騎車人數激增，商店的自行車短缺，結果是二手市場熱鬧和價格飆升。

Boulevard Bikes的店主沃馬克(Kevin Womac)說，6至9月，該店只收到不到十輛新自行車，理想庫存是100輛左右。自行車零件在世界各地不同的工廠製造，供應鏈中斷一次就會導致崩潰。