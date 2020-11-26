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芝加哥「得來速」節日燈光秀 開車安全逛

記者羅曉媛／綜合報導
芝加哥西面的摩頓植物園正舉辦Illumination燈展。(Morton Arboretum)
芝加哥西面的摩頓植物園正舉辦Illumination燈展。(Morton Arboretum)

今年假日季因疫情改變，而一項新的假日活動趨勢正熱門：「得來速」(drive-thru)燈光秀，開車逛燈展。

Let It Shine燈展是芝加哥地區眾多假日燈展之一，全程就是開過Northbrook Court的停車場，欣賞周圍100多萬盞LED燈飾；全程都和家人待在自家車內，頂多只是搖下車窗觀看戶外美景，主辦方稱這是最安全的看展方式之一；燈展從持續到1月9日，耶誕節當天關門，每天下午4時30分開放，工作日開放到晚10時，周末開放到晚11時，需提前網上購票：https://shinelightshow.com/，地址：1515 Lake Cook Road Northbrook, IL 60062。

歐若拉市(Aurora)菲利普斯公園(Phillips Park)的Festival of Lights燈展從11月27日展至12月27日，這將是北伊州最大的戶外「得來速」燈展之一，今年也將是該燈展舉辦14年以來規模最大的一次；燈展免費，但主辦方也歡迎樂捐贊助，詳情：https://www.aurorafestivaloflights.com/，地址：1000 Ray Moses Drive, Aurora, IL 60505。

葛瑞斯湖(Grayslake)的Santa's Rock N Lights「得來速」燈展在Lake County Fair Grounds登場，持續到明年1月3日，現場有超過700呎長的彩虹隧道，觀賞需事先網上購票，詳情：https://santasrocknlights.com/。

芝加哥西面的摩頓植物園(Morton Arboretum)正舉辦Illumination燈展，持續到明年1月3日，今年觀賞這場戶外燈展全程開車30至40分鐘，利用色彩、光線與音樂，為觀者提供不一樣的體驗；燈展和往年一樣，在感恩節、耶誕節、新年當天也開放，周日至周四展覽到晚10時，周五、周六則到晚11時，需提前訂票，詳情：https://www.mortonarb.org/illumination-loader。

摩頓植物園Illumination燈展，在車內即可觀賞。(Morton Arbo...
摩頓植物園Illumination燈展，在車內即可觀賞。(Morton Arboretum)

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