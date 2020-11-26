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橋港區餐廳業者 推免費社區食堂

記者劉晨懿之╱綜合報導
橋港區Kimski餐廳推出「社區食堂」項目。(取自活動官網)
橋港區Kimski餐廳推出「社區食堂」項目。(取自活動官網)

芝加哥華人聚居橋港區Kimski餐廳經營者本周推出「社區食堂(Community Canteen)」項目，顧客可從菜單中選擇該餐廳提前準備好的外賣餐食，免費領取，也提供免費外送；採用「預付費(pay-it-forward)」模式，顧客可自願在拿外賣時捐贈該項目，所有款項都將用於籌備食物。

據芝加哥論壇報，「社區食堂」是「社區廚房項目(Community Kitchen Project)」的一部分，該項目由Kimski和Maria's兩家餐廳聯合創始人馬澤維斯基(Ed Marszewski)在今年6月時創辦。

在3月疫情爆發後，芝加哥很多企業被迫關門，為協助社區就業和食品救濟，馬澤維斯基聯合兩家餐廳員工每周加班加點準備食品及送餐。「社區食堂」計畫在今冬每周至少發放2000份餐點。這一項目也得到餐廳合夥人、其他企業、基金會和個人捐贈資助。

馬澤維斯基希望藉此能提供一個可持續發展模式，增加就業機會，為需要者提供餐飲。

該項目已與大芝加哥食儲(Greater Chicago Food Depository)、比爾森食儲(Pilsen Food Pantry)和愛心冰箱(Love Fridge)等食品分發機構合作，正努力將外送食物範圍擴大。

該項目代表金元(Won Kim，音譯)說，目前為止，該項目迎來各類顧客，從失業者、耆老到附近鄰居。金元說，我們不會去評判你是否需要免費餐，經常來也沒關係。

社區食堂項目接受捐贈，款項可抵稅。查詢可上網Communitykitchenchicago.org。

芝加哥 就業 疫情

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