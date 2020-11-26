我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

庫克郡法援計畫 協助面臨財務困難、迫遷居民

記者唐嘉麗／綜合報導
新冠疫情同時衝擊房東與房客。(美聯社)
新冠疫情同時衝擊房東與房客。(美聯社)

庫克郡委員會主席普雷克溫可(Toni Preckwinkle)23日宣布新的法律援助計畫「早期解決方案」(The Early Resolution Program )，幫助疫期面臨房東逼遷、付不出房貸而失去房屋，或無法償付債務的居民。

「早期解決方案」是新成立的庫克郡住房和債務法律援助（CCLAHD）規畫實施的系列計畫中的第一項，將為付不出房屋稅的房東、繳不出房租而被迫遷的房客提供免費法律援助與諮詢，做法庭前的調解和案件管理。

普雷克溫可說，CCLAHD將在2021年推出一項針對稅收契據(tax deed)的特定計畫，向那些開始繳稅落後的居民進行早期推廣，也將推出房貸法拍(mortgage foreclosure)援助計畫。

他說，庫克郡一直有住房難以負擔的危機，過去十年這種趨勢加大，新冠病毒大流行更加劇問題，對房主和租客都有災難性的衝擊；有如2008年住房危機一般，最脆弱的有色人種再一次首當其衝。

CCLAHD 最初由聯邦「新冠紓困經濟安全法案」(CARES Acts)提供的100萬元種子資金資助成立；根據Aspen 研究所，美國可能正處於歷史上最嚴重的住房危機邊緣，由於聯邦、州級和地方的保護和資源即將到期，未來幾個月，估計全美有3000至4000萬人有迫遷和驅離住所的風險。 CCLAHD計畫網址：https://bit.ly/3l10406。

庫克 房東 紓困

上一則

服務華府31年 警長紐斯漢姆調威廉王子郡

下一則

送暖！大奧蘭多台商會助400戶過節

延伸閱讀

加州拖欠房貸月供的屋主數量創歷史新高

加州拖欠房貸月供的屋主數量創歷史新高
大選前夕打臉川普 「公共負擔」移民新規遭封殺

大選前夕打臉川普 「公共負擔」移民新規遭封殺
「給現金最實用」庫克郡低收戶 即起可申請600元補助

「給現金最實用」庫克郡低收戶 即起可申請600元補助
加薪趕不上漲稅 庫克郡華埠房產稅20年飆5倍

加薪趕不上漲稅 庫克郡華埠房產稅20年飆5倍
庫克郡郊區防疫新令 10月28日起禁堂食 群聚上限25人

庫克郡郊區防疫新令 10月28日起禁堂食 群聚上限25人
停辦20年重啟 庫克郡房屋補助候補申請 3小時湧萬人

停辦20年重啟 庫克郡房屋補助候補申請 3小時湧萬人

熱門新聞

林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)

誰是傳染新冠的主要族群？伊州衛生廳廳長解析

2020-11-19 15:00
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？