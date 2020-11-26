庫克郡法援計畫 協助面臨財務困難、迫遷居民

新冠疫情同時衝擊房東與房客。(美聯社)

庫克 郡委員會主席普雷克溫可(Toni Preckwinkle)23日宣布新的法律援助計畫「早期解決方案」(The Early Resolution Program )，幫助疫期面臨房東 逼遷、付不出房貸而失去房屋，或無法償付債務的居民。

「早期解決方案」是新成立的庫克郡住房和債務法律援助（CCLAHD）規畫實施的系列計畫中的第一項，將為付不出房屋稅的房東、繳不出房租而被迫遷的房客提供免費法律援助與諮詢，做法庭前的調解和案件管理。

普雷克溫可說，CCLAHD將在2021年推出一項針對稅收契據(tax deed)的特定計畫，向那些開始繳稅落後的居民進行早期推廣，也將推出房貸法拍(mortgage foreclosure)援助計畫。

他說，庫克郡一直有住房難以負擔的危機，過去十年這種趨勢加大，新冠病毒大流行更加劇問題，對房主和租客都有災難性的衝擊；有如2008年住房危機一般，最脆弱的有色人種再一次首當其衝。

CCLAHD 最初由聯邦「新冠紓困 經濟安全法案」(CARES Acts)提供的100萬元種子資金資助成立；根據Aspen 研究所，美國可能正處於歷史上最嚴重的住房危機邊緣，由於聯邦、州級和地方的保護和資源即將到期，未來幾個月，估計全美有3000至4000萬人有迫遷和驅離住所的風險。 CCLAHD計畫網址：https://bit.ly/3l10406。