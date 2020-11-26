芝房地產稅增9400萬補赤字 過關

芝加哥財年預算過關，再次調漲地稅。(美聯社)

疫情重挫財政，芝加哥 市再度通過漲房地產 稅，外加有爭議的債務再融資來彌補巨額赤字。市議會11月24日通過市長萊特福特提出的128億元2021年預算 案，其中包括增收9400萬房地產稅。對此預算案投反對票的議員，大多反對漲房地產稅或希望進一步削減警察經費。

此次預算案在市議會的支持率遠不如往年，28票贊成對22票反對，其中增房地產稅爭議較大。萊特福特稱，漲房地產稅是對財政負責，但對居民影響較小；因此次漲幅比早前預估低，讓預算案得以順利通過。

社區和草根組織早前呼籲市議員對預算案投反對票。工薪家庭聯合會(United Working Families)執行董事Emma Tai說，市長忽視向亞馬遜和其他芝加哥大型電商徵稅的建議，而改增加房地產稅，這將傷害已在掙扎中的房主和租房者。

面對市議會壓力，萊特福特最近幾周對預算案進行多項重大修改，如取消擬議的數百個市級機構裁員，增加反暴力資金。非裔議員團主席Jason Ervin肯定市長增加暴力預防資金，讓危機小組介入警方處理心理健康案件的試點項目。該團16名成員支持漲房地產稅，四名反對。

議員Chris Taliaferro說，對於價值25萬元的住房來說，每年漲56元稅相當於「家裡一頓飯的錢」，但這筆錢將用於改善居民安全狀況。投反對票的議員Rossana Rodriguez Sanchez說，這份預算案對那些因疫情遭受經濟困難者，以及那些呼籲市府未來加強社會公正者都沒有合理交代。

芝市的房產稅上漲與芝加哥公校系統財庫經常阮囊羞澀有很大關係。原本伊州稅法規定，各政府機關規定的房地產稅增幅，不能超過通貨膨脹率，但芝加哥公校的案例中，州府卻授權通過一項新的房產稅徵收措施，允許芝加哥市市府將房產稅支付公校教師養老金。批評者指這種將房產稅當成學校主要經費來源的作法必須改革。

庫克郡財長派帕斯(Maria Papas)近期公布「房稅與生活成本20年增長變化」報告，指芝市的住宅房稅20年來調升164%，而商用物業的房產稅僅增加81%，換算下來，芝市約70億元的房地產稅收，超過一半來自住宅屋主。

2000到2020年間，庫克郡的生活成本提高了36.3%，薪資收入增加了56.8%，而房地產稅平均上升了99%，其中庫克郡郊區增長了87.1%，而芝加哥市飆升了114.8%。