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“全美最佳中餐前十強” 芝加哥市中心“老四川”（LaoSze Chuan）餐廳榮登全美第一

本報芝加哥訊
芝加哥市中心“老四川”（LaoSze Chuan）餐廳榮登“全美最佳中餐前十強”第一名。
芝加哥市中心“老四川”（LaoSze Chuan）餐廳榮登“全美最佳中餐前十強”第一名。

美國主流社會的美食網站The Daily Meal 日前推出“全美最佳中餐前十強”排行榜（America’s10 Best Chinese Restaurants），芝加哥市中心“老四川”（LaoSze Chuan）餐廳榮登全美第一。此項排行榜以正宗中餐口味為主要評比標准，并考慮入選中餐館在當地的知名度與受歡迎程度等因素。

榮登“全美最佳中餐前十強”的餐館，主要集中在東西海岸城市，三藩市的鼎泰丰(DinTai Fung Dumpling House)、羊城(Yank Sing)、龍山小館(Mission Chinese)，紐約的Red Farm、大四川（Grand Sichuan）、西安名吃（Xi’An Famous Food），芝加哥“老四川”餐館，是芝加哥及美中地區唯一入選餐廳，并且位居榜首。

The Daily Meal 在評價老四川餐館時表示，老四川的川菜以辣味十足、口感強烈為特色，讓老四川獲得《芝加哥論壇報》“三叉級”推荐，更榮登世界美食紅寶書“米其林美食推荐”（Bib Gourmand）。老四川的麻婆豆腐、香辣仔雞、孜然羊肉、回鍋肉等經典，還有老四川特色菜比如三椒雞丁，甜、脆、多汁的口味，定會讓您下次還來。

胡曉軍已通過“老四川”實現著他自己的一套理論：做最傳統的中國菜、國內最流行的中國菜，以及老四川的自創菜。老四川“鴛鴦火鍋”傳統菜，已被芝加哥ABC7電視台評為最佳菜式，傳統川菜“樟茶鴨”則同時被《ChicagoMagazine》、《DailyHerald》相關欄目列入芝加哥“最佳菜式”。老四川的自創菜“碎肉酥茄子”，也有《芝加哥論壇報》的美食專欄記者來“取經”。老四川推出的流行菜“菜根豆腐”、“三色豆干”等，美國最權威的廚師專業雜志《Plate》隨后推出專文介紹。

老四川做原汁原味中餐的有趣例子，就是干煸肥腸這道菜。眾所周知，豬內臟是上不了白人的餐桌的，但老四川偏偏就求一個“真”字，將“干煸肥腸”、“火爆腰花”等如實地用英文寫在了菜單上。胡曉軍在接受《芝加哥論壇報》記者、芝加哥知名美食評論家莫尼卡（MonicaEng）在釆訪時，還不忘讓記者如實介紹“干煸肥腸”是用什么東西做的。結果此文刊載之后，竟不斷有美國人慕名而來，要嘗嘗“干煸肥腸”。

芝加哥 美國 中國

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