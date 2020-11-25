只能看不能搭 芝節日列車上路

芝加哥節日列車即將在27日行駛，不過為了加強防疫，民眾今年只能觀賞，無法搭乘。(CTA網站)

在芝加哥 乘坐裝飾燦爛的節日列車(holiday train)和節日公車(holiday bus)，是市民慶祝聖誕佳節的傳統方式之一，今年芝加哥捷運 局(CTA)宣布，今年節日捷運列車將自27日開始到12月21日期間上路，而節日公車則會從12月1日到24日間行駛止，不過，與往年不同的是，為了防止散播新冠疫情 ，今年的節日列車只供民眾欣賞，不能上車搭乘。

CTA總裁卡特(Dorval Carter Jr.)說，在疫情期間，顧客的健康與安全是第一考量，但捷運局也了解市民對節日列車的期盼，CTA有責任在維持傳統與防止疫情擴散間取得平衡，經評估後決定，推出「只能觀賞，不能搭乘」的節日列車的營運權宜方式。

芝市節日列車的慶祝歲末傳統已經邁入第29年，今年的捷運節日列車將有六節車廂，車身內外會裝上數千個璀璨燈泡、標誌和聖誕圖案，入夜後更加壯觀，雖然疫情肆虐，但聖誕老公公和馴鹿仍舊會堅守車頭向民眾送上節日祝福。

節日公車才推出五年左右，今年公車廂裡外和窗戶都將裝飾上百燈泡，以及聖誕、雪人等圖案；還有鼻子會發出綠光的「拉爾夫」馴鹿(Ralphie the Reindeer)，CTA說，屆時聖誕老公公還會從車頂上冒出頭來向民眾致意。

節日捷運列車將輪流在八條捷運上行駛，節日公車也會繞行市區15條公車路線，詳細節日列車現身的時間表，可查詢CTA官網：www.transitchicago.com/holidayfleet。