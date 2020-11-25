我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

芝2國際機場 下月增設冠檢測站

黃惠玲

芝加哥航空管理局宣布，下個月內，將在歐海爾國際機場與中途機場內設置新冠肺炎病毒檢測站，提供有需要的旅客、機場員工接受快篩與核酸(PCR tests)檢疫，這項服務需收費用，但一般健康保險應該都可以給付。

芝航管局發言人麥克葛瑞斯(Matt McGrath)說，相信這將成為美國所有機場中最全面的測試系統，他提到，目前許多國際航線目的地以及美國境內包括夏威夷、阿拉斯加等地，都要求乘客必須提供核酸檢測為陽性的證明才能登機，芝加哥兩大機場的檢測站中的核酸部分，約72小時可獲得結果，快篩則僅需20分鐘就能得知受測者的病毒反應為陰性或陽性。

目前紐約三個主要機場─拉瓜迪亞機場、紐瓦克機場與甘迺迪機場，都有提供新冠病毒檢測服務，而在機場設置檢測站的作法，也在全美其他機場日益風行。

芝加哥航管局首席商務官李特(Amber Ritter)說，在機場設置檢測站的其中一個原因是，有些旅客儘管感染了病毒，但卻沒有出現任何症狀，導致想要接受檢測十分困難，機場的篩檢機制，可以減少這種情況發生，此外，單純想要檢測的旅客也可以登記受檢。

他表示，航空署接到許多民眾陳情說他們要去哥斯大黎加，但因為沒有症狀而無法接受檢測，以致不能提供檢疫證明而無法成行，他補充，機場的檢疫服務僅針對機場工作人員以及旅客，並不對其他民眾開放。

紐瓦克機場 檢測 芝加哥

上一則

新州警執法須開隨身攝像機 墨菲簽字

下一則

北卡疫苗分發有望 將分4階段接種

延伸閱讀

航班撤4成 浦東機場疫情…懷疑來自北美貨櫃

航班撤4成 浦東機場疫情…懷疑來自北美貨櫃
繼LAX 安大略機場設付費新冠檢測

繼LAX 安大略機場設付費新冠檢測
香港方艙重啟收輕症 「回港易」免檢疫14天上路

香港方艙重啟收輕症 「回港易」免檢疫14天上路
感恩節避疫 今年舊金山機場旅客減75%

感恩節避疫 今年舊金山機場旅客減75%
屋崙機場10月客流量 比上月增13.6%

屋崙機場10月客流量 比上月增13.6%
迫女乘客侵入性檢查惹議 卡達確認棄嬰生母身分

迫女乘客侵入性檢查惹議 卡達確認棄嬰生母身分

熱門新聞

林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)

誰是傳染新冠的主要族群？伊州衛生廳廳長解析

2020-11-19 15:00
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情