芝2國際機場 下月增設冠檢測站

芝加哥 航空管理局宣布，下個月內，將在歐海爾國際機場與中途機場內設置新冠肺炎病毒檢測 站，提供有需要的旅客、機場員工接受快篩與核酸(PCR tests)檢疫，這項服務需收費用，但一般健康保險應該都可以給付。

芝航管局發言人麥克葛瑞斯(Matt McGrath)說，相信這將成為美國所有機場中最全面的測試系統，他提到，目前許多國際航線目的地以及美國境內包括夏威夷、阿拉斯加等地，都要求乘客必須提供核酸檢測為陽性的證明才能登機，芝加哥兩大機場的檢測站中的核酸部分，約72小時可獲得結果，快篩則僅需20分鐘就能得知受測者的病毒反應為陰性或陽性。

目前紐約三個主要機場─拉瓜迪亞機場、紐瓦克機場 與甘迺迪機場，都有提供新冠病毒檢測服務，而在機場設置檢測站的作法，也在全美其他機場日益風行。

芝加哥航管局首席商務官李特(Amber Ritter)說，在機場設置檢測站的其中一個原因是，有些旅客儘管感染了病毒，但卻沒有出現任何症狀，導致想要接受檢測十分困難，機場的篩檢機制，可以減少這種情況發生，此外，單純想要檢測的旅客也可以登記受檢。

他表示，航空署接到許多民眾陳情說他們要去哥斯大黎加，但因為沒有症狀而無法接受檢測，以致不能提供檢疫證明而無法成行，他補充，機場的檢疫服務僅針對機場工作人員以及旅客，並不對其他民眾開放。