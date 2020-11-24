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疫情期刷卡增 詐騙也猖狂

記者陳曼玲╱綜合報導
無接觸刷卡使用「記號化」 (Tokenization)技術，防止真實卡號在傳送過程中被駭客竊取。(記者陳曼玲/攝影)
無接觸刷卡使用「記號化」 (Tokenization)技術，防止真實卡號在傳送過程中被駭客竊取。(記者陳曼玲/攝影)

新冠疫情拉長許多民眾居家時間，不僅網購數量大增，同時為避免接觸感染，許多習慣使用現金公眾，也紛紛改用信用卡付帳，然而刷卡頻繁，讓不法份子詐騙更有可乘之機，專家呼籲消費者務必提高警覺。

伊州州長州立大學(Governors State University)教授柯瑞斯(Bill Kresse)說，隨著網路購物和行動支付風行，網路詐騙也日益嚴重，以往他只是警告民眾，不要任意打開不明寄件人的電子郵件，或是內容有文法或拼字錯誤的郵件，以免遭詐。

然而現在的詐騙花招層出不窮，可能在按下簡訊或電子郵件中的連結(link)時，個資就被駭客偷走；柯瑞斯建議，如要追蹤包裹，最好直接到購物網站直接查詢，避免透過簡訊或郵件通知打開連結。

他也呼籲盡量不要把信用卡號儲存在購物網站或手機軟體(app)內，每次結帳時重新輸入信用卡號才是保險作法。

至於疫情期越來越多人使用的無接觸刷卡(contactless payment)，是否會有資安疑慮？電子交易協會(Electronic Transactions Association，簡稱ETA)的執行長凱利(Jodie Kelly)解釋，這種將信用卡或手機靠近刷卡機來感應(tap)付款的方式，是使用「記號化」(Tokenization)技術。

他說，此刷卡方式主要透過信用卡公司電腦主機找出資料庫的原始卡號，然後發送相同長度的一串變造數字給商家，防止真實卡號在傳送過程中被竊取，此方式讓駭客無法獲得真實卡號，因此與晶片信用卡一樣安全，消費者可安心採用。。

信用卡公司Visa表示，無接觸付款自2019年3月開發以來，在美國使用者成長了150%。

凱利也提到，使用手機錢包也比一般單張信用卡安全，因為使用者必須輸入密碼、指紋或其他生物識別才能打開手機，多了一層保障。

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