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幼童玩具危機多 伊州公布選購指南

黃惠玲
Grizzly出品的兒童工具套組，因皮帶含有超量的鉛，已列入召回名單。(伊州檢察長年度安全購物指南)
Grizzly出品的兒童工具套組，因皮帶含有超量的鉛，已列入召回名單。(伊州檢察長年度安全購物指南)

又到了送小朋友玩具的送禮季節，伊利諾州檢察長羅武(Kwame Raoul)公布2020年年度安全購物指南(annual safe shopping guide)，其中列出多達34項美國消費商品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)的「召回」(recall)名單，羅武提醒家長在網路購物時更要特別留意，因為部分玩具可能會導致兒童窒息。

消費者權益組織鼓勵家長尋找可能對兒童窒息或聽力受損的玩具及兒童產品，還有可能對小孩致命的強力磁鐵，從網路上購買透過第三方轉售的商品時，應留意這些商品是否在「召回」名單上。

芝加哥盧黎兒童醫院(Ann Robert H. Lurie Children Hospital)的急診室醫師包威爾(Elizabeth Powell)說，受到新冠疫情影響，很多家庭留在家中時間大幅增加，一些年幼兒童也有更多機會與哥哥姐姐一起玩，但很多時候，大孩子的玩具並不適合小小孩，也因此使又而窒息或受傷的機率提高。

根據「陷兒童於危險」(Kids in Danger)組織統計，去年美國有38名兒童死於使用「召回」名單上的兒童產品，是20年來人數最高的一年。

部分危險玩具名單，包括：

可點亮的魔杖(Light0up Magic Wands from Toysmith)：魔杖上方星星的電池蓋可能會脫落，導致幼兒可能誤食鈕釦型電池。

珠子迷宮(Bead Maze Toys form Juratoys)：這款玩具上的木製三角形的部件太小，幼兒吞下有窒息危險。

幼兒購物車(Children's grocery shopping carts from Step2)：車籃可能會碎裂成尖形小塑膠片，而可能因此割傷孩童。

兒童工具套組(Grizzly Industrial's children's tool kits)：玩具中的工具皮帶含有超量的鉛。

莉莉音樂羊駝(Musical Lili Llama from Manhattan Toy)：鎖住羊駝身上可旋轉花朵的螺絲，會鬆動掉落，幼兒可能誤食導致危險。

伊州檢察長年度安全購物指南詳細信息，可直接查詢官網，網址：https://reurl.cc/GrqL4v。

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