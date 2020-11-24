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不受疫情影響 瑞柏人均過節預算 全美第三高

黃惠玲
財經網站Wallethub預測，芝加哥民眾今年的過節開銷預算平均是1021元。(特派員黃惠玲/攝影)
財經網站Wallethub預測，芝加哥民眾今年的過節開銷預算平均是1021元。(特派員黃惠玲/攝影)

新冠疫情衝擊成千上萬家庭的經濟收入，但超過五成美國家庭的歲末年終花費並不會因此打折扣，根據財經網站Wallethub預測，芝加哥地區消費者今年年終節日的過節預算平均為1021元，在全美570個城鎮中，排名第157，伊利諾州排名最高的為芝加哥西郊的瑞柏市(Naperville)，該市居民節日花費預算高達2867元，居全美第三高。

Wallethub報告指出，疫情肆虐使今年消費者的購物壓力比往年更大，不過，民調顯示，約54%的消費者說，與去年相比，2020年歲末過節的消費額將「略有」或「顯著」增長，且今年民眾將從網上購物的數量與總額會更高。

不少民眾今年都因為疫情而失業或收入減少，這也使年底過節準備購物的消費者，面臨比往年更大的「信用卡債務」壓力，統計指出，2020年美國家庭的平均信用卡債務為7983元。

為了協助各地的消費者了解當地消費水平，避免節前無限制採購，節後收到帳單後悔，Wallethub在全美570個城市，針對收入、年齡、儲蓄、月支出比率等消費者特徵，計算出當地消費者今年平均過節預算。

芝加哥部分，該城市消費者的平均月收入為5151元，月支出為4166元，平均儲蓄金額為5777元，年齡為35.2歲，債務與收入比率為35%，每個月收入與支出比率為1.24，此外，儲蓄與每月開支比率則為1.39；經過計算，今年芝加哥地區消費者平均會花1020元過節。

芝市民眾的平均節日預算，在全美570個城市中排名157名，而伊州節日計畫花最多錢的城鎮為芝加哥西郊的瑞柏市，金額為2867元，僅落後加州的帕羅奧圖(Palo Alto，3056元)、德州的Flower Mound則以2973元排名第二。

最近因為伊州二度關閉餐館堂食而再次失業的林寧說，他從11月1日開始又沒工作了，「雖然家裡多少都有儲蓄，但因為夫婦兩人都在餐館打工，從今年2月到現在，收入斷斷續續，很不穩定」，好不容易7月初回去餐館工作，沒想到才持續四個月又失業。

「今年過節要節約，除了不打算花大錢給家人買禮物，外州的哥哥一家也不會過來過節，省了不少聚餐費」，他預計從感恩到年底聖誕、新年，頂多加幾道菜，應該不用300元就夠了。

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