美亞健康協會獲得芝加哥公共衛生部经费將協助社區發展心理健康咨詢與治療服務

美亞健康協會（MAHA）云端新聞發布會，分享獲得芝加哥公共衛生部经费，將協助社區發展心理健康咨詢與治療服務！

美亞健康協會（ Midewest Asian Health Association- MAHA）日前召開云端新聞發布會，宣布MAHA和32個社區分享由芝加哥 市長羅特福特、芝加哥公共衛生部于每年投入800萬美元 資金用作協助社區發展心理健康咨詢與治療服務，經費資助將持續至2022年，而美亞健康協會是唯一獲得此项資金分配的華人 機構。MAHA行政主任劉紅表示，將以此經費聘任精神科醫師進駐美亞心理診所，強化專業諮詢與治療，同時增聘社區資源協調員，協助患者取得相關醫療、就業服務。

新聞發布會由蕭愛萍主持。出席这次雲端發布會的人士包括MAHA行政主任劉紅博士及美亞董事長劉炯玲， MAHA心理健康咨詢專員Melissa Wee，合作伙伴“Alivia Medical Center ”行為健康部主管 Estela Melgoza博士，并邀請到芝市公共衛生部心理健康署助理局長Alisha Warren、伊州財務Michael Frerichs，伊州第八區聯邦國會議員 Raja，伊州第二選區眾議員馬靜儀、25區區長盧漢士（ Byron Sigcho –Lopez）等。出席的政要对 MAHA 獲此殊榮表示熱烈的祝賀并肯定美亞對提升社區健康的貢獻。

芝市長與公共衛生部專員指出，获得800万美元市府經費的社区機構，分別得到24萬或35萬美元不等，专為生活在芝加哥醫療服務缺乏的移民社區提供有關創傷的心理保健服務，包括建立一個心理健康安全網絡系統，在此系統中，所有人都可以接受護理，而無須憂慮其支付能力。

会中提到，美國人民越來越多的出現嚴重心理健康問題，幾乎有30%以上的民眾患有不同程度的心理健康問題，尤其在今年的新冠狀病毒傳播下，患上憂郁或焦慮癥的病患更有上升的趨勢，亞裔社區也更因文化與語言上的隔閡需要這項服務，美亞健康協會將能適當的協助需要者。芝市公共衛生部心理健康署助理局長Warren表示， 萊德福特市長公布的芝加哥心理健康平等計劃中，涵蓋了四個項目，其中一個就是擴大社區服務機構的心理健康咨詢與醫治方面。

美亞健康協會行政主任劉紅博士聲稱，獲得市府的撥款對于如今多數在家隔離的華人是個好消息。因為人們在長時間的隔離時心理由于缺少交流，極容易產生焦慮與憂郁，身心都會受到損傷。美亞健康協會獲得市府的撥款，實為華人社區的福祉。成立于2015年美亞健康協會屬下的社區精神健康診所，將全方位的為華裔提供服務。目前已提供各種疫苗注射及醫療保險申請等服務項目。針對華人社區對于精神健康認知、理解和重視均不充分的情況，如今美亞健康協會獲得為期三年的經費，將力求為華人社區提供急需的教育和資源、咨詢和治療。