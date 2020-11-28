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芝城大快活燒臘外賣飯盒平、靚、正，特種肥嫩明爐燒鵝/五味鵝/鹵水鵝美味留齒

本報芝加哥訊
大快活特種肥嫩明爐燒鵝/五味鵝/鹵水鵝美味留齒，燒臘/熟食/熟食外賣飯盒平、靚、正！
大快活特種肥嫩明爐燒鵝/五味鵝/鹵水鵝美味留齒，燒臘/熟食/熟食外賣飯盒平、靚、正！

地址位于221. S. 22nd PL Chicago, IL 60616 的大快活燒臘店（Happy Mart）近日因疫情重新開業，燒臘店工作人員將以最嚴謹的消毒防疫措施，為客戶提供安全衛生食品。大快活燒臘店現階段特別推出的各式明爐秘制燒臘、鹵味、熟食及外賣飯盒等平、靚、正供應。林老板特別推薦特種肥嫩鵝，經燒臘師傅制作的明爐燒鵝、五味鵝、鹵水鵝美味留齒，還有主理粵菜近三十年堪稱廚神的榮大師傅主理的各式飯盒，歡迎大家致電(312)235-2702訂餐啦！

除明爐燒鵝、鹵水鵝、五味鵝外，大快活美食還包括明爐脆皮燒鴨、鹵水鴨、五味鴨、正宗南京桂花鹽水鴨，蜜汁梅叉肉、燒排骨、化皮燒肉、澳門燒腩仔，貴妃走地雞、鼓油雞，豬大腸、豬花腸。鹵水/熟食還有豬耳仔、鹵水鵝、白云豬手、白云鳳爪、鹵水鳳爪、鹵豬肚等。此外，榮大師傅特別推介選料新鮮，牛肉爽滑，鍋氣十足的干炒牛河和冬菜蒸肉餅飯等招牌美食。其它的午餐外賣飯盒還包括涼瓜排骨、豉汁排骨、南乳豬腳、三牙魚、五香豬尾、榨菜炒火腩飯、榨菜炒腩仔肉飯、菜脯炒火腩飯、菜脯炒腩仔肉飯等，疫情期間要解決兩餐？大快活燒臘/熟食/外賣飯盒是您最佳的選擇！大快活燒臘美食老少咸宜！所有美食方便快捷，店門口有15分鐘泊車位，也可先致電：(312)235-2702 訂餐。

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