疫情未好轉 威州口罩令 延長至明年1月

威斯康辛州 州長艾佛斯(Tony Evers)19日表示，威州疫情 目前未見好轉，平均七天的新增確診病例達6400個，他將在21日發佈最新版的公共健康緊急命令，同時也將再次延長「強制口罩令」，新命令將執行到明年1月。

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)最新公布的全世界新冠疫情熱點追蹤報告指出，若以每百萬人口每日染疫死亡比率計算，威斯康辛州排名高居第九，可見當地疫情嚴峻。

艾佛斯表示，他於9月22日發布第一波公共衛生緊急命令時，七天的平均病例只有1800個，現在激增到6400個，增幅驚人。

到18日為止，威州確診新冠肺炎病福人數達34萬2155人，死者則有2867人，威州的馬友診所表示，他們的醫院床位以及加護病床已經人滿為患。

艾佛斯說，威州抗疫還有很長的路要走，在病毒消失前，大家務必一起度過難關，「在家最安全」，他呼籲州民減少外出，以拯救更多生命。

過去幾個月來，民主黨籍的艾佛斯的各項防疫命令，屢屢遭到共和黨 主導的議會成員公開挑戰，包括21日到期的口罩令，遭共和黨人一狀告上法院，且該州最高法院近日還準備將對艾佛斯的強制口罩令舉行聽證，以決定這項目前仍在施行的此命令是否具有法律效力。